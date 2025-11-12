Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Колорадо увеличи преднината си на върха в НХЛ с победа срещу прекия конкурент Анахайм

Колорадо увеличи преднината си на върха в НХЛ с победа срещу прекия конкурент Анахайм

  • 12 ное 2025 | 09:53
  • 116
  • 0
Колорадо увеличи преднината си на върха в НХЛ с победа срещу прекия конкурент Анахайм

Габриел Ландеског вкара първия си гол в редовния сезон от повече от три години, а Артури Лехконен записа попадение и асистенция за победата на Колорадо Аваланш с 4:1 срещу Анахайм Дъкс в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така отборът от Денвър записа 27-а точка и продължава да бъде категоричен лидер в сборното класиране.

Мартин Нечаш и Паркър Кели също бяха точни, а Нейтън Маккинън направи три асистенции за третия си пореден мач с повече от една точка. Скот Уеджууд пък отрази 35 шайби на вратата на Колорадо, който води с четири точки на Далас Старс в Централната дивизия и също с толкова на лидера в Тихоокеанската Анахайм.

Лео Карлсон записа точка в 11-и пореден мач с гол и Лукас Достал направи 32 спасявания за Дъкс, които прекратиха серията си от седем победи.

Рууп Хинц бе точен 1:56 минути преди края на продължението и Далас спечели с 3:2 срещу Отава Сенатърс в друг мач във вторник. Джейсън Робъртсън завърши с гол и асистенция, а първото попадение бе дело на Мико Рантанен. Именно финландецът започна обрата за Далас при пасив от 0:2 след голове на Дрейк Батерсън и Ник Йенсен в първата третина.

Уинипег остана на три точки зад Сиатъл на трето място в Централната дивизия, след като надигра Ванкувър Канъкс с 5:3. Джош Морисей вкара гол и завърши с три точки, а останалите попадения бяха дело на Нино Нидерайтер, Алекс Аяфало, Джонатан Тоус и Габриел Виларди.

Сиатъл Кракен е с точка назад и заема трето място в Тихоокеанската дивизия, след като загуби с 1:2 след дузпи срещу Кълъмбъс Блу Джакетс. Чарли Койл вкара победния гол в четвъртия рунд на свободните удари за отбора от Охайо, който спечели за първи път в серия от пет поредни гостувания.

Каролина Хърикейнс пропусна възможност да поведе в класирането в Източната конференция, след като отстъпи с 1:4 на Вашингтон Кепиталс. Кейнс са с 22 точки и една по-малко от дивизионния съперник Ню Джърси.

Алекс Овечкин записа гол на празна мрежа и една асистенция, а за столичани точни бяха още Брендън Дюхейм, Дилан Стром и Джейкъб Чикрин. Николай Елерс записа единственото попадение за Кейнс, които сложиха край на серията си от четири победи в НХЛ.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 ное 2025 | 08:08
  • 257
  • 0
Директор във ФИС: Снежните спортове първи усещат климатичните промени

Директор във ФИС: Снежните спортове първи усещат климатичните промени

  • 11 ное 2025 | 19:15
  • 953
  • 0
Доротея Вирер обяви края на кариерата си в биатлона

Доротея Вирер обяви края на кариерата си в биатлона

  • 11 ное 2025 | 18:29
  • 1359
  • 1
Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

  • 11 ное 2025 | 12:13
  • 465
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 11 ное 2025 | 07:47
  • 1051
  • 0
Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

  • 10 ное 2025 | 23:30
  • 1435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 445
  • 0
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 1080
  • 0
ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 1881
  • 2
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 2338
  • 1
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 10003
  • 2
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12315
  • 0