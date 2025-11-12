Колорадо увеличи преднината си на върха в НХЛ с победа срещу прекия конкурент Анахайм

Габриел Ландеског вкара първия си гол в редовния сезон от повече от три години, а Артури Лехконен записа попадение и асистенция за победата на Колорадо Аваланш с 4:1 срещу Анахайм Дъкс в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така отборът от Денвър записа 27-а точка и продължава да бъде категоричен лидер в сборното класиране.

Мартин Нечаш и Паркър Кели също бяха точни, а Нейтън Маккинън направи три асистенции за третия си пореден мач с повече от една точка. Скот Уеджууд пък отрази 35 шайби на вратата на Колорадо, който води с четири точки на Далас Старс в Централната дивизия и също с толкова на лидера в Тихоокеанската Анахайм.

Лео Карлсон записа точка в 11-и пореден мач с гол и Лукас Достал направи 32 спасявания за Дъкс, които прекратиха серията си от седем победи.

FOR THE FIRST TIME IN 1347 DAYS, GABRIEL LANDESKOG HAS SCORED A REGULAR SEASON GOAL 🚨 pic.twitter.com/fLh2iFDYDo — Colorado Avalanche (@Avalanche) November 12, 2025

Рууп Хинц бе точен 1:56 минути преди края на продължението и Далас спечели с 3:2 срещу Отава Сенатърс в друг мач във вторник. Джейсън Робъртсън завърши с гол и асистенция, а първото попадение бе дело на Мико Рантанен. Именно финландецът започна обрата за Далас при пасив от 0:2 след голове на Дрейк Батерсън и Ник Йенсен в първата третина.

Уинипег остана на три точки зад Сиатъл на трето място в Централната дивизия, след като надигра Ванкувър Канъкс с 5:3. Джош Морисей вкара гол и завърши с три точки, а останалите попадения бяха дело на Нино Нидерайтер, Алекс Аяфало, Джонатан Тоус и Габриел Виларди.

Сиатъл Кракен е с точка назад и заема трето място в Тихоокеанската дивизия, след като загуби с 1:2 след дузпи срещу Кълъмбъс Блу Джакетс. Чарли Койл вкара победния гол в четвъртия рунд на свободните удари за отбора от Охайо, който спечели за първи път в серия от пет поредни гостувания.

The only defenceman in the NHL with more points than Josh Morrissey right now is Cale Makar.



Three point night (1G, 2A) in a dominant showing for #44 in tonight’s win over the Canucks.



🇨🇦🔜pic.twitter.com/ygF5y9YJL4 — Connor Hrabchak (@ConnorHrabchak1) November 12, 2025

Каролина Хърикейнс пропусна възможност да поведе в класирането в Източната конференция, след като отстъпи с 1:4 на Вашингтон Кепиталс. Кейнс са с 22 точки и една по-малко от дивизионния съперник Ню Джърси.

Алекс Овечкин записа гол на празна мрежа и една асистенция, а за столичани точни бяха още Брендън Дюхейм, Дилан Стром и Джейкъб Чикрин. Николай Елерс записа единственото попадение за Кейнс, които сложиха край на серията си от четири победи в НХЛ.

Goal No. 901 for Alex Ovechkin is an empty-netter 🚨



Road to 1,000??? pic.twitter.com/j8VLZlJ4qR — Sportsnet (@Sportsnet) November 12, 2025