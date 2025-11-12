Популярни
Ето защо Туанзебе съди Манчестър Юнайтед за един милион паунда

  • 12 ное 2025 | 10:13
  • 585
  • 0
Аксeл Туанзебе, който в момента играе за Бърнли, твърди, че Манчестър Юнайтед е отговорен за здравословните проблеми, които и до днес влияят негативно на кариерата му. 27-годишният централен защитник е възпитаник на клубната академия и има общо 37 мача за първия отбор. След изтичането на договора му в края на сезон 2022-2023, той напусна клуба, а след две години в Ипсуич, това лято премина в Бърнли.

През юли стана ясно, че Туанзебе завежда дело срещу Манчестър Юнайтед, а Sky News сега разкри подробности за обвиненията. Кариерата на 27-годишния защитник е белязана от контузии, като той твърди, че Юнайтед не е лекувал травмата му навреме и по подходящ начин. Делото е заведено във Върховния съд в Лондон, като според документите Туанзебе „очаква обезщетение от над един милион паунда“.

Според подадената жалба футболистът съди бившия си клуб, защото твърди, че не е лекувал адекватно фрактурите от претоварване в задната част на гръбнака му, получени през януари 2020 г. Контузиите стават хронични до юли 2022 г., което Туанзебе обяснява с това, че Юнайтед е пропуснал необходимите прегледи, не му е осигурил достатъчно почивка и не го е насочил към спортен лекар-специалист по гръбначни проблеми.

Искът твърди, че ако е бил приложен адекватен план за лечение, ескалацията, както и продължителната болка и дискомфорт, са можели да бъдат избегнати. При липсата на такъв, симптомите му са се развили в двустранни фрактури от четвърта степен, а от лявата страна проблемът е станал хроничен. Въпреки че Туанзебе продължава да играе на елитно ниво, контузията и нейните последици трайно са повлияли на кариерата и доходите му.

Снимки: Imago

