  Sportal.bg
  Други спортове
  АБСФ: Липсва напредък по отношение на развитието на спортните бази

АБСФ: Липсва напредък по отношение на развитието на спортните бази

  12 ное 2025 | 08:37
  • 195
  • 0
АБСФ: Липсва напредък по отношение на развитието на спортните бази

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) ще проведе Общо събрание на 16 декември 2025 г. Това реши на свое заседание Управителният съвет. АБСФ беше учредена точно преди година, а на събранието ще бъде отчетено свършеното до момента.

„Когато се учредяваше Асоциацията на българските спортни федерации се правеше държавния бюджет за 2025 година. В рамките на няколко седмици успяхме да организираме срещи с различни парламентарно представени партии и да поставим на дневен ред въпроса за по-достойно финансиране на българския спорт. В Бюджет 2025 беше постигнат ръст от 30%. Дългосрочният ангажимент на политическите сили беше това да се случва всяка година, за да можем да стигнем нивата на процент от брутния вътрешен продукт, който имат останалите държави от Европейския съюз. Надяваме се този ангажимент да бъде спазен“, заявиха членовете на АБСФ.

И ако по темата за финансирането е постигнат напредък, то по тази за развитието на спортните бази такъв няма, отчитат от АБСФ.

„Отправяме отново апел към Министерството на младежта и спорта и към общините – необходими са нови тренировъчни центрове, които да са съобразени с нуждите на федерациите, а не на спортната инфраструктура да се гледа като реверанс към един или друг кмет“, казват още от АБСФ.

Вратите на АБСФ са отворени за всички спортни федерации, съобразно изискванията на Устава и учредителните документи.

