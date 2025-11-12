Популярни
  2. Испания W
  3. Рубиалес наруши мълчанието си!

Рубиалес наруши мълчанието си!

  • 12 ное 2025 | 07:40
  • 1639
  • 1
Рубиалес наруши мълчанието си!

Бившият президент на Кралската испанска футболна федерация Луис Рубиалес проговори за първи път след дълга пауза относно спорната целувка с футболистката на националния отбор Джени Ермосо след финала на Световното първенство за жени през 2023 г.

„Да, подадох жалба. Когато бъде произнесена присъда, всеки е длъжен да я приеме. Но ние вярваме, че това не е било сексуално посегателство и имаме право да я обжалваме. Беше направена огромна, непропорционална промяна. Всичко беше наречено „целувка без съгласие“. Сега има почивка, всичко трябва да отиде във Върховния съд. За да се счита това за сексуално престъпление, трябва да има сексуална цел. Това трябва да бъде посочено в присъдата. Имаме аргументи, за да кажем: да, деянието беше грешно, но не е престъпление.

Шефът на испанския футбол целуна националка по устните и това скандализира страната
Шефът на испанския футбол целуна националка по устните и това скандализира страната

Беше неподходящо, държах се неправилно. Но всичко, което последва, беше преувеличено, изопачено, доведено до абсурд... заради нечии интереси. Отиде много по-далеч, отколкото заслужаваше. Поддържам мнението си. Извинявам се – и се извинявам отново. Като президент трябваше да бъда по-сдържан, по-формален.

Луис Рубиалес се извини за целувката
Луис Рубиалес се извини за целувката

Но не се извинявам на Джени Ермосо, защото я попитах и ​​тя каза: „Добре“. И двете с Джени знаем, че написаното в присъдата не е вярно. Няма да променя първоначалните си показания, както направи тя. Беше емоционална целувка, без никакви сексуални конотации. Джени беше добра моя приятелка, тя пропусна дузпата, но ни помогна да възстановим отбора. Джени беше моя приятелка“, Рубиалес, цитиран от испанския вестник “Marca”.

Обявиха присъдата за целувката, която разтресе испанския футбол
Обявиха присъдата за целувката, която разтресе испанския футбол

Испанският национален съд започна наказателно производство срещу Рубиалес. ФИФА го отстрани от футболна дейност за три години. В края на февруари 2025 г. Испанският национален съд го осъди на глоба в размер на 10 800 евро.

