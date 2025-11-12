Рубиалес наруши мълчанието си!

Бившият президент на Кралската испанска футболна федерация Луис Рубиалес проговори за първи път след дълга пауза относно спорната целувка с футболистката на националния отбор Джени Ермосо след финала на Световното първенство за жени през 2023 г.

😳 Lo MEJOR de LUIS RUBIALES en EXCLUSIVA en @elchiringuitotv, resumido en 3 minutos y 25 segundos. pic.twitter.com/HR2P6ApE0l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2025

„Да, подадох жалба. Когато бъде произнесена присъда, всеки е длъжен да я приеме. Но ние вярваме, че това не е било сексуално посегателство и имаме право да я обжалваме. Беше направена огромна, непропорционална промяна. Всичко беше наречено „целувка без съгласие“. Сега има почивка, всичко трябва да отиде във Върховния съд. За да се счита това за сексуално престъпление, трябва да има сексуална цел. Това трябва да бъде посочено в присъдата. Имаме аргументи, за да кажем: да, деянието беше грешно, но не е престъпление.

Беше неподходящо, държах се неправилно. Но всичко, което последва, беше преувеличено, изопачено, доведено до абсурд... заради нечии интереси. Отиде много по-далеч, отколкото заслужаваше. Поддържам мнението си. Извинявам се – и се извинявам отново. Като президент трябваше да бъда по-сдържан, по-формален.

Но не се извинявам на Джени Ермосо, защото я попитах и ​​тя каза: „Добре“. И двете с Джени знаем, че написаното в присъдата не е вярно. Няма да променя първоначалните си показания, както направи тя. Беше емоционална целувка, без никакви сексуални конотации. Джени беше добра моя приятелка, тя пропусна дузпата, но ни помогна да възстановим отбора. Джени беше моя приятелка“, Рубиалес, цитиран от испанския вестник “Marca”.

Испанският национален съд започна наказателно производство срещу Рубиалес. ФИФА го отстрани от футболна дейност за три години. В края на февруари 2025 г. Испанският национален съд го осъди на глоба в размер на 10 800 евро.