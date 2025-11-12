Вторият в класирането на Евролигата застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Олимпиакос приема тази вечер в "Двореца на мира и приятелството" Жалгирис в един от най-интересните сблъсъци от 10-ия кръг на Евролигата. Двубоят между четвъртия и втория в класирането започва в 21:15 часа българско време.

Шампионът на Гърция е с 6 победи и 3 загуби дотук в надпреварата и ще иска да зарадва феновете си с успех тази вечер срещу един от отборите в челото на подреждането. Жалгирис е със 7 победи и 2 поражения до момента.

Мустафа Фал продължава да е извън строя за Олимпиакос, като може дори да не се завърне на терена този сезон, но Кийнън Еванс е готов най-сетне да се появи в официален мач с екипа на "червено-белите" от Пирея. Треньорът Йоргос Барцокас обаче няма да може да разчита на френското ново попълнение Франк Нтиликина, тъй като игралият и в НБА гард е с травма в ахилеса.

За Жалгирис извън строя е гардът Найджъл Уилямс-Гос, който през миналия сезон бе съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос.

Гръцкият гранд играе успешно срещу литовския си съперник, като е с 21 победи и 13 загуби срещу Жалгирис от 2000 година насам. Нещо повече, Олимпиакос е в серия от 8 поредни успеха срещу литовците, като последното поражение на "червено-белите" от Жалгирис е преди близо пет години - 79:81 в Каунас на 22 януари 2021 г.

