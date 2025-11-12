Звезда на Партизан с коментар за бъдещето си в Партизан, отпътува спешно за САЩ

Партизан победи Монако (78:76) у дома в мач от десетия кръг на Евролигата, а след срещата една от звездите на сръбския гранд Джабари Паркър коментира потенциалното си напускане на тима.
Партизан постигна много важна победа, прекъсна серията си от неуспехи и сега с отлично настроение очаква двубоя срещу АСВЕЛ Вильобран в петък.
Въпреки триумфа, Джабари Паркър не впечатли особено с изявите си за "черно-белите" във вторник вечерта. Той прекара на терена почти 14 минути, но за това време не отбеляза нито една точка (0/3 от игра), с едва една борба. Това допълнително подхрани слуховете за неговото напускане.
След мача Паркър беше попитан за евентуално напускане от Белград и възможна размяна, в която да бъде включен и Ти Джей Шортс, плеймейкъра на Панатинайкос, който в такъв случай би преминал при "черно-белите". Джабари заяви, че не вярва това да се случи.
"Как ще ме разменят, когато в Евролигата няма размени? Това никога не се е случвало", сподели бившият избор №2 от Драфта на НБА.
Той добави, че е наясно, че не показва това, което се очаква от него.
"Трябва да дойда на работа. Това е баскетбол, в крайна сметка, аз съм професионалист и това е, което правя. Имам същата информация като вас, разбирам за тези слухове, когато вие ми кажете. Панатинайкос, казвате?", сподели още Паркър.
Междувременно стана ясно, че Паркър е отпътувал спешно за САЩ, а от Партизан потвърдиха официално това, като уточняват, че баскетболистът е получил разрешение от клуба да присъства на погребение след трагедия в семейството на крилото.
