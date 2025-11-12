Звезда на Партизан с коментар за бъдещето си в Партизан, отпътува спешно за САЩ

Партизан победи Монако (78:76) у дома в мач от десетия кръг на Евролигата, а след срещата една от звездите на сръбския гранд Джабари Паркър коментира потенциалното си напускане на тима.

Партизан постигна много важна победа, прекъсна серията си от неуспехи и сега с отлично настроение очаква двубоя срещу АСВЕЛ Вильобран в петък.

Въпреки триумфа, Джабари Паркър не впечатли особено с изявите си за "черно-белите" във вторник вечерта. Той прекара на терена почти 14 минути, но за това време не отбеляза нито една точка (0/3 от игра), с едва една борба. Това допълнително подхрани слуховете за неговото напускане.

След мача Паркър беше попитан за евентуално напускане от Белград и възможна размяна, в която да бъде включен и Ти Джей Шортс, плеймейкъра на Панатинайкос, който в такъв случай би преминал при "черно-белите". Джабари заяви, че не вярва това да се случи.

"Как ще ме разменят, когато в Евролигата няма размени? Това никога не се е случвало", сподели бившият избор №2 от Драфта на НБА.

Той добави, че е наясно, че не показва това, което се очаква от него.

"Трябва да дойда на работа. Това е баскетбол, в крайна сметка, аз съм професионалист и това е, което правя. Имам същата информация като вас, разбирам за тези слухове, когато вие ми кажете. Панатинайкос, казвате?", сподели още Паркър.

Košarkaš Partizana Mozzart Bet Džabari Parker je nakon sinoćne utakmice dobio dozvolu Kluba da usled porodične tragedije otputuje na sahranu u SAD. U Srbiju će se vratiti odmah nakon sahrane.#KKPartizan pic.twitter.com/5uYLBMFZii — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 12, 2025

Междувременно стана ясно, че Паркър е отпътувал спешно за САЩ, а от Партизан потвърдиха официално това, като уточняват, че баскетболистът е получил разрешение от клуба да присъства на погребение след трагедия в семейството на крилото.

Снимки: Imago