Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Неймар си навлече гнева на съотборниците в Сантос

Неймар си навлече гнева на съотборниците в Сантос

  • 11 ное 2025 | 22:10
  • 2125
  • 0
Неймар си навлече гнева на съотборниците в Сантос

Отношението на Неймар вече не се приема добре в Сантос. „Globo Esporte“ разкрива, че играчите и персоналът са раздразнени от поведението на бившия играч на Барселона и Пари Сен Жермен.

Бразилската медия съобщава, че в съблекалнята на Сантос се чувстват унизени от него в определени моменти по време на мачове, особено този срещу Фламенго, където той се оплака от някои от съотборниците си и представянето на отбора.

Освен това, те не оцениха грандиозните му жестове, когато беше сменен. Раздразнен, той отиде директно в съблекалнята. Накрая, те смятат, че Неймар не допринася с нищо за успеха на отбора.

Бразилският национал, който се извини на групата и настоя, че се оплаква от съдията, а не от съотборниците си, е повече от всякога в центъра на дебата, тъй като договорът му изтича след няколко седмици.

Следвай ни:
  • 2125
  • 0

Още от Футбол свят

Лоботка ще поиска трансфер, ако Конте остане в Наполи, смята неговият агент

Лоботка ще поиска трансфер, ако Конте остане в Наполи, смята неговият агент

  • 11 ное 2025 | 21:18
  • 2261
  • 0
Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

  • 11 ное 2025 | 20:55
  • 1013
  • 1
Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

  • 11 ное 2025 | 20:38
  • 1942
  • 0
Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

  • 11 ное 2025 | 20:22
  • 1891
  • 1
Ювентус повиши генералния си мениджър до изпълнителен директор

Ювентус повиши генералния си мениджър до изпълнителен директор

  • 11 ное 2025 | 19:55
  • 902
  • 0
Тен Хаг няма намерение да се връща в Аякс

Тен Хаг няма намерение да се връща в Аякс

  • 11 ное 2025 | 19:23
  • 1264
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 14288
  • 34
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 4050
  • 0
Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се шест мача

Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се шест мача

  • 11 ное 2025 | 23:10
  • 7563
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 27056
  • 26
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 35132
  • 100
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 31912
  • 398