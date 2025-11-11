Неймар си навлече гнева на съотборниците в Сантос

Отношението на Неймар вече не се приема добре в Сантос. „Globo Esporte“ разкрива, че играчите и персоналът са раздразнени от поведението на бившия играч на Барселона и Пари Сен Жермен.

Бразилската медия съобщава, че в съблекалнята на Сантос се чувстват унизени от него в определени моменти по време на мачове, особено този срещу Фламенго, където той се оплака от някои от съотборниците си и представянето на отбора.

Освен това, те не оцениха грандиозните му жестове, когато беше сменен. Раздразнен, той отиде директно в съблекалнята. Накрая, те смятат, че Неймар не допринася с нищо за успеха на отбора.

Бразилският национал, който се извини на групата и настоя, че се оплаква от съдията, а не от съотборниците си, е повече от всякога в центъра на дебата, тъй като договорът му изтича след няколко седмици.

O Neymar no intervalo disse que a chance que o Santos tinha de fazer gol era apenas tocando nele.



Ele saiu aos 85, reclamou, foi direto para o vestiário.



Depois disso o Santos fez 2 gols e quase empatou a partida. E tem gente que pede na Seleção…pic.twitter.com/NjeGSiym1N — Green y Green (@Green_Apostas) November 9, 2025