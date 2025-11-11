Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Директор във ФИС: Снежните спортове първи усещат климатичните промени

Директор във ФИС: Снежните спортове първи усещат климатичните промени

  • 11 ное 2025 | 19:15
  • 337
  • 0
Директор във ФИС: Снежните спортове първи усещат климатичните промени

Топенето на ледниците и свиването на снежната покривка биха могли да имат опустошително въздействие върху алпийските ски и сноуборда, но спортистите могат да помогнат за разпространението на посланието за необходимостта от справяне с измененията на климата, според главния изпълнителен директор на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) Урс Леман.

„Ефектът от изменението на климата върху всеки аспект на обществото е наистина ужасяващ“, каза Леман по време на събитие, проведено на ледника Алеч в Швейцария.

„Оказва се, че сферата на снежните спортове - не само на състезателно ниво, но и за всички общности, свързани със ски курортите, е сред първите, които усещат директно това опустошително въздействие директно“, добави той.

Урс Леман беше част от делегация на ФИС, към която се присъединиха учени и Световната метеорологична организация, за да повишат осведомеността относно климатичните промени в алпийските региони.

Въпреки че перспективите са мрачни, Леман смята, че ските и сноубордът могат да насърчат действия в положителна посока.

„Има само един начин да се направи това по надежден и ефективен начин - чрез науката и знанията. За това става въпрос“, добави той по време на събитието.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

  • 11 ное 2025 | 12:13
  • 419
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 11 ное 2025 | 07:47
  • 1000
  • 0
Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

  • 10 ное 2025 | 23:30
  • 1393
  • 0
13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

  • 10 ное 2025 | 19:04
  • 1000
  • 0
19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

  • 10 ное 2025 | 15:07
  • 481
  • 0
Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:46
  • 436
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 7085
  • 13
Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

  • 11 ное 2025 | 20:00
  • 5177
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 23898
  • 24
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 29586
  • 60
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 27092
  • 91
Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 1449
  • 0