Директор във ФИС: Снежните спортове първи усещат климатичните промени

Топенето на ледниците и свиването на снежната покривка биха могли да имат опустошително въздействие върху алпийските ски и сноуборда, но спортистите могат да помогнат за разпространението на посланието за необходимостта от справяне с измененията на климата, според главния изпълнителен директор на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) Урс Леман.

„Ефектът от изменението на климата върху всеки аспект на обществото е наистина ужасяващ“, каза Леман по време на събитие, проведено на ледника Алеч в Швейцария.



„Оказва се, че сферата на снежните спортове - не само на състезателно ниво, но и за всички общности, свързани със ски курортите, е сред първите, които усещат директно това опустошително въздействие директно“, добави той.

Урс Леман беше част от делегация на ФИС, към която се присъединиха учени и Световната метеорологична организация, за да повишат осведомеността относно климатичните промени в алпийските региони.

Въпреки че перспективите са мрачни, Леман смята, че ските и сноубордът могат да насърчат действия в положителна посока.

„Има само един начин да се направи това по надежден и ефективен начин - чрез науката и знанията. За това става въпрос“, добави той по време на събитието.