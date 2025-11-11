Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Далас зарадва феновете си с дълго чакано решение

Далас зарадва феновете си с дълго чакано решение

  • 11 ное 2025 | 18:34
  • 204
  • 0
Далас зарадва феновете си с дълго чакано решение

Генералният мениджър на Далас Маверикс Нико Харисън ще бъде уволнен днес, съобщават американските медии. На среща между него и собственика на клуба Патрик Дюмонт на Харисън ще му бъде посочен изходът.

Харисън се превърна в персона нон грата за феновете на тима, след като през февруари тази година реши да трансферира суперзвездата на тима Лука Дончич в състава на Лос Анджелис Лейкърс в замяна на центъра Антъни Дейвис, който в последните години постоянно страда от различни травми. Сделката предизвика огромно недоволство сред привържениците на тима и бе посрещната с огромна изненада в цялата лига.

През лятото Мавс още по-изненадващо успяха да спечелят лотарията в Драфта на НБА и да вземат с първия избор сочения за мегаталант Купър Флаг, което успокои страстите в тексаския клуб.

Феновете на Далас Маверикс поискаха главата на генералния мениджър
Феновете на Далас Маверикс поискаха главата на генералния мениджър

Слабият старт на новата кампания обаче даде нова енергия на протестите срещу генералния мениджър, като кулминацията се оказа двубоят с Милуоки Бъкс в понеделник, в който Далас допусна загуба със 114:116 и се свлече до предпоследното 14-о място в Западната конференция с едва три успеха след 11 изиграни срещи. Тогава феновете в залата бурно освиркваха Харисън и пожелаха уволнението му от Дюмонт, който изглежда се е вслушал в исканията им.

Очаква се Дюмонт да назначи бившия играч на тима Майкъл Финли и Тим МакМеън, които да поемат временно оперативното ръководство в клуба.

