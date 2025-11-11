Феновете на Далас Маверикс поискаха главата на генералния мениджър

Призиви против генералния мениджър на Далас Маверикс Нико Харисън огласиха домакинската загуба на тима от Милуоки Бъкс в Националната баскетболна асоциация, съобщи ESPN.

Когато преднината на Далас от 13 точки беше съкратена до само една, феновете в „Американ Еърлайнс Сентър“ започнаха скандирания против генералния мениджър Харисън. С викове „Уволнете Нико!“ привържениците на Маверикс призоваха за промяна в управлението на отбора. Откакто звездата Лука Дончич напусна през февруари, зрителите в тексаския град често започват призиви против Нико Харисън.

Собственикът на Далас Патрик Дюмонт, който присъстваше на мача срещу Милуоки, не реагира по никакъв начин на скандиранията.

„Всеки има право на мнение. Такива са нещата. В крайна сметка, ние излизаме и си вършим работата - а тя е да бъдем професионалисти, да играем баскетбол и да опитваме да спечелим всеки мач. На този етап ситуацията е такава. Трябва просто да продължаваме напред“, каза играчът на Маверикс Пи Джей Уошингтън в интервю след мача, когато беше попитан за призивите на феновете.

Мачът завърши при резултат 116:114 в полза на гостите от Уисконсин. След поражението, тимът на Далас вече е с баланс от 3 победи и 8 загуби, и е предпоследен в Западната конференция.

