Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Феновете на Далас Маверикс поискаха главата на генералния мениджър

Феновете на Далас Маверикс поискаха главата на генералния мениджър

  • 11 ное 2025 | 15:26
  • 180
  • 0
Феновете на Далас Маверикс поискаха главата на генералния мениджър

Призиви против генералния мениджър на Далас Маверикс Нико Харисън огласиха домакинската загуба на тима от Милуоки Бъкс в Националната баскетболна асоциация, съобщи ESPN.

Когато преднината на Далас от 13 точки беше съкратена до само една, феновете в „Американ Еърлайнс Сентър“ започнаха скандирания против генералния мениджър Харисън. С викове „Уволнете Нико!“ привържениците на Маверикс призоваха за промяна в управлението на отбора. Откакто звездата Лука Дончич напусна през февруари, зрителите в тексаския град често започват призиви против Нико Харисън.

Собственикът на Далас Патрик Дюмонт, който присъстваше на мача срещу Милуоки, не реагира по никакъв начин на скандиранията.

„Всеки има право на мнение. Такива са нещата. В крайна сметка, ние излизаме и си вършим работата - а тя е да бъдем професионалисти, да играем баскетбол и да опитваме да спечелим всеки мач. На този етап ситуацията е такава. Трябва просто да продължаваме напред“, каза играчът на Маверикс Пи Джей Уошингтън в интервю след мача, когато беше попитан за призивите на феновете.

Мачът завърши при резултат 116:114 в полза на гостите от Уисконсин. След поражението, тимът на Далас вече е с баланс от 3 победи и 8 загуби, и е предпоследен в Западната конференция.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Берое се раздели с американката Кайла Купър

Берое се раздели с американката Кайла Купър

  • 11 ное 2025 | 15:09
  • 167
  • 0
Един от най-добрите стрелци на Милуоки Бъкс излезе от строя

Един от най-добрите стрелци на Милуоки Бъкс излезе от строя

  • 11 ное 2025 | 14:22
  • 325
  • 0
ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс

ЛеБрон Джеймс ще тренира със Саут Бей Лейкърс

  • 11 ное 2025 | 11:49
  • 829
  • 0
Милуоки обърна Далас след силна последна четвърт и 30 точки на Адетокунбо

Милуоки обърна Далас след силна последна четвърт и 30 точки на Адетокунбо

  • 11 ное 2025 | 11:11
  • 407
  • 0
Уембаняма с мач за историята при победа на Сан Антонио срещу Чикаго

Уембаняма с мач за историята при победа на Сан Антонио срещу Чикаго

  • 11 ное 2025 | 10:59
  • 2815
  • 1
Женският национален отбор на България по баскетбол замина за Баку

Женският национален отбор на България по баскетбол замина за Баку

  • 11 ное 2025 | 10:13
  • 1016
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 15676
  • 19
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11878
  • 21
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 14829
  • 43
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 14574
  • 33
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 21057
  • 12
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 6452
  • 0