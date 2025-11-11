Световният баскетбол потъна в скръб: Майкъл Рей Ричардсън загуби битката с рака

Популярни
  • 11 ное 2025 | 18:44
  • 346
  • 0
Американският и европейският баскетбол скърбят за загубата на Майкъл Рей Ричардсън, който почина от рак на 70-годишна възраст – велик спортист, оставил своя отпечатък от двете страни на Атлантика.

Ричардсън, някогашен водещ играч на Ню Йорк Никс и Ню Джърси Нетс, видя кариерата си в НБА прекъсната внезапно. През февруари 1986 г. тогавашният комисар на лигата Дейвид Стърн му наложи доживотна забрана заради употреба на наркотични вещества, което го направи първия играч, наказан по тази причина.

Въпреки че НБА отмени решението си през 1988 г., Ричардсън вече беше избрал да продължи кариерата си в Европа. Там той игра успешно за клубове като Виртус Болоня, Сплит, Ливорно, Антиб, Шоле и Форли, преди окончателно да се оттегли от активна състезателна дейност през 2002 г., за да започне треньорска кариера.

По време на осемгодишния си престой в НБА (1978-1986 г.) Ричардсън имаше впечатляващи средни показатели, записвайки 14.8 точки, 7 асистенции, 5.5 борби и 2.6 откраднати топки в 556 мача.

Сред отличията му са четири участия в Мача на звездите, две включвания в най-добрия защитен отбор, три пъти титлата за най-много откраднати топки и веднъж тази за най-добър подавач на сезона. Мнозина го смятат за най-великия играч, който никога не е бил включен в Залата на славата на Нейсмит.

Снимки: Gettyimages

