Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджиев и неговата нова състезателна кола

Представете си рева на двигателя, мириса на изгорели гуми и напрежението преди старта на състезанието. Любомир Семерджиев е един от най-страстните пилоти в България и днес ни отвежда зад волана на своята уникална брандирана кола – машина с шампионска история и амбиция да доминира всяко трасе.

В това ексклузивно интервю той ни разкрива как тази кола е станала част от живота му, какво я прави специална и какво могат да очакват феновете от предстоящите състезания.

Шампионска кола с италиански корени



Как тази уникална кола стана част от живота ти и каква е нейната история?

„Благодаря за интереса – за мен е истинско удоволствие да споделя историята на тази кола“, започва Любомир с усмивка.



„Това е първата такава машина, стъпила на българските писти в националния ни календар. Преди да дойде при нас, тя е била собственост на Паоло Мария Силвестрини – многократен шампион на Италия. Състезавала се е в Mini Challenge Cup и е печелила титлата два пъти. Да я карам е като да продължа нейния шампионски път.“

Сила, скрита в баланса



Колко коня е колата и какво я прави толкова специална? Може ли да се мери с по-мощни автомобили?

„Тази кола е изцяло заводски подготвена за пистови надпревари от Promodrive“, обяснява Любомир.



„Има 250 конски сили и 400 Nm въртящ момент – може би не звучи като най-мощната, но е лека и прецизна като стрела. Проектирана е да се бори за челни позиции, дори срещу коли с двойно повече коне, защото всичко в нея – от шасито до гумите – е създадено за скорост и контрол.“

Тайните на успеха на пистата

Феновете често говорят за конски сили. Кои други фактори са ключови за победата?

„Конете са само част от уравнението, но не са определящи за топ представяне“, казва Любомир.



„Истинската магия е в баланса – добро окачване, надеждна спирачна система, аеродинамика и състезателни сликове. Добави към това прецизна електроника и усещането за колата, и ще разбереш защо не всичко е в мощността.“

Емоцията от любовта на феновете

Какво чувстваш, когато феновете се събират около колата?

„Усещането е неописуемо“, казва Любомир с широка усмивка.



„Когато видиш усмивка по лицето на някой фен на спорта и очите му горят... това е най-голямата награда за трудностите, през които преминава всеки състезател.“

Как поддържаш себе си и колата в топ форма?

„Всеки пилот в топ форма трябва да е на първо място отдаден“, обяснява Любомир.



„Не бива да пренебрегва тренировките, физическата подготовка, правилния хранителен режим и не на последно място – психическата подготовка. За поддръжката на техническата част обаче са нужни доста усилия и средства, които полагат целият отбор на Семерджиев - Мотор Спорт, а благодарение на генералния спонсор inbet, това става реалност.“

На път към нови победи

Любомир Семерджиев, и неговият отбор въплъщават история, отдаденост, страст и шампионски дух. Всички знаем, че държавната подкрепа за българския спорт е ограничена, така че успехите на пистата се дължат на отдадеността на пилотите и подкрепата на спонсори като inbet.

Всеки любител на скоростта е поканен на 15-16 и 29-30 Ноември на писта "Дракон", за да види и изпита тръпката от спорта. Енергията на феновете са сърцето на този спорт и шофьорите рискуват телата си в тяхна чест. Така че залепете се до трасето, вижте уникални състезателни автомобили, подкрепете българските таланти и станете част от адреналиновото приключение!

Снимки: Sportal.bg