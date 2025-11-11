Юноша на Черно море със силен мач в Австрия

Юношата на Черно море Тича Берк Мехмед натрупа опит в австрийската втора баскетболна лига с екипа на Дорнбирн Лайънс през изминалия сезон, а добрите изяви на лекото крило продължават с екипа на новия му отбор Рейдърс Тирол, който също се състезава в местната Цвайте лига. В последната среща на тима Мехмед демонстрира реализаторските си умения въпреки загубата с 81:90 от тима на Клагенфурт. Берк Мехдед вкара 23 точки, към които добави и 3 откраднати топки.

Със среднопо по 15.8 точки на мач 23-годишният играч е водещият реализатор на отбора си.

След три победи и три загуби дотук Рейдърс Тирол е на четвърто място в подреждането в Цвайте лига - Запад.

Снимка: SWARCO Raiders Tirol - Basketball / Facebook

