Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Венгер за употребата на изкуствения интелект в Арсенал

Венгер за употребата на изкуствения интелект в Арсенал

  • 10 ное 2025 | 17:08
  • 696
  • 0

През ноемврийската пауза за национални отбори Арсенал води в класирането в Англия с четири точки преднина пред Манчестър Сити. Микел Артета е приложил множество тактически елементи, за да изведе тима си до върха, като е превърнал статичните положения и тъчовете в особено ефективно оръжие.

Мениджърът се е обърнал и към друга техника – изкуствения интелект. Миналата седмица Артета не навлезе в подробности за това как точно използва ИИ, но заяви следното: “Това е изключително ефективен инструмент, ако се използва правилно и му се задават правилните въпроси. Вече го прилагаме за много неща и процеси, които могат да помогнат не само на един отбор, но и на цяла организация”.

“Това ще подобри работата ни и ще ни даде добри прозрения или поне неща, върху които да помислим. Не съм експерт, но е ценен инструмент. Разработили сме определени неща, които според нас ни помагат да разберем по-добре себе си и да оценим какво правим и в какво можем да се подобрим. След това ще проучим използването му и в много други области на клуба”, добави Артета.

Легендарният бивш мениджър на “топчиите” Арсен Венгер обаче заяви, че макар технологията да има своите позитиви, нищо не може да замени тактическия усет на отделния човек.

“Изкуственият интелект има фантастично свойство: може да обработи милиони различни ситуации и да даде отговор за секунда или част от секундата - каза Венгер. - Той може да каже нещо, но самият наставник може да отчете, че това е погрешно. Докато човешкото същество запазва контрола, авторитета и правомощията за вземане на решения, може да се използва всеки научен инструмент. Това, което обаче се случва и което е опасно, е когато науката доминира решенията”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

  • 10 ное 2025 | 15:10
  • 2079
  • 0
Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

  • 10 ное 2025 | 15:05
  • 1537
  • 0
Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

  • 10 ное 2025 | 14:56
  • 1155
  • 2
Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

  • 10 ное 2025 | 14:35
  • 2656
  • 4
Още един нападател на Рома е с контузия

Още един нападател на Рома е с контузия

  • 10 ное 2025 | 14:20
  • 587
  • 0
Реал Мадрид е прекалено зависим от Мбапе

Реал Мадрид е прекалено зависим от Мбапе

  • 10 ное 2025 | 14:06
  • 7222
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Дербито на върха във Втора лига: Дунав 1:0 Фратрия

Дербито на върха във Втора лига: Дунав 1:0 Фратрия

  • 10 ное 2025 | 17:30
  • 3771
  • 14
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 31230
  • 27
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 25891
  • 4
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 24566
  • 36
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 18394
  • 16
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 18551
  • 70