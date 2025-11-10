Венгер за употребата на изкуствения интелект в Арсенал

През ноемврийската пауза за национални отбори Арсенал води в класирането в Англия с четири точки преднина пред Манчестър Сити. Микел Артета е приложил множество тактически елементи, за да изведе тима си до върха, като е превърнал статичните положения и тъчовете в особено ефективно оръжие.

Мениджърът се е обърнал и към друга техника – изкуствения интелект. Миналата седмица Артета не навлезе в подробности за това как точно използва ИИ, но заяви следното: “Това е изключително ефективен инструмент, ако се използва правилно и му се задават правилните въпроси. Вече го прилагаме за много неща и процеси, които могат да помогнат не само на един отбор, но и на цяла организация”.

“Това ще подобри работата ни и ще ни даде добри прозрения или поне неща, върху които да помислим. Не съм експерт, но е ценен инструмент. Разработили сме определени неща, които според нас ни помагат да разберем по-добре себе си и да оценим какво правим и в какво можем да се подобрим. След това ще проучим използването му и в много други области на клуба”, добави Артета.

Легендарният бивш мениджър на “топчиите” Арсен Венгер обаче заяви, че макар технологията да има своите позитиви, нищо не може да замени тактическия усет на отделния човек.

“Изкуственият интелект има фантастично свойство: може да обработи милиони различни ситуации и да даде отговор за секунда или част от секундата - каза Венгер. - Той може да каже нещо, но самият наставник може да отчете, че това е погрешно. Докато човешкото същество запазва контрола, авторитета и правомощията за вземане на решения, може да се използва всеки научен инструмент. Това, което обаче се случва и което е опасно, е когато науката доминира решенията”.