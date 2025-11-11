Тъжна вест! Напусна ни Димитър Джамбазов - един от основателите на БУБА Баскетбол

На 8 ноември на 86-годишна възраст в Дижон, Франция почина Димитър Джамбазов, баскетболист, треньор и ръководител, един от основателите на БУБА Баскетбол, съобщава bubabasket.eu.

Джамбазов е роден на осми октомври 1939 година във Видин, а след завършването на образованието си във ВИФ (сега НСА) започва работа като треньор във Видин, Ботевград, София, а след това и в Тунис. Майстор на спорта, Димитър Джамбазов беше заместник председател на Локомотив София, преди да поеме вицепрезидентството на БСФС в началото на 90-те.

В края кариерата си, той е един от основателите на БУБА Баскетбол. Освен с професионалните си качества, Джамбазов беше познат на близките и приятелите си с живото си чувство за хумор и своята сърдечност.

Димитър Джамбазов ще бъде погребан на 15 ноември, събота, в тесен семеен кръг в Дижон.

