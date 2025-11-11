Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември уреди документите на Славко Матич

Септември уреди документите на Славко Матич

  • 11 ное 2025 | 16:59
  • 201
  • 0

Септември София ще играе контрола със Славия по време на паузата за националните отбори. Спарингът е планиран за неделя от 11:00 часа. Все още не е ясно дали проверката ще е в Драгалевци, или Герман. В последния кръг септемврийци разбиха Спартак Вн с 4:1 като гости, а белите обърнаха Монтана за 2:1 у дома.

Септември ще изиграе приятелски мач по време на паузата за националните отбори
Септември ще изиграе приятелски мач по време на паузата за националните отбори

Контролата ще предложи и сръбски дуел край тъчлинията. Официално повторен дебют начело на Септември ще запише Славко Матич, който досега чакаше работна виза и не можеше да седи на пейката. Именно в разговор с Ратко Достанич двамата са се разбрали за спаринга.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Падт с разтежение след загубата от Арда

Падт с разтежение след загубата от Арда

  • 11 ное 2025 | 15:07
  • 550
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 11 ное 2025 | 14:41
  • 1434
  • 0
Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

  • 11 ное 2025 | 14:40
  • 1073
  • 0
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 19428
  • 35
Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

  • 11 ное 2025 | 12:33
  • 672
  • 0
ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

  • 11 ное 2025 | 12:25
  • 604
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 18590
  • 20
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 19428
  • 35
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 19272
  • 73
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 16607
  • 37
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 24251
  • 13
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 7518
  • 0