Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда“ за 2025 г.

Световната атлетика обяви имената на трите финалистки за приза "Изгряваща звезда“ при жените за 2025 г. Наградата ще бъде връчена на най-добрата атлетка под 20 години по време на церемонията World Athletics Awards 2025.
Номинациите отразяват някои от най-забележителните постижения в спорта през годината, включително на събития като Световното първенство по лека атлетика в Tokyo 25.
Победителката в категорията "Изгряваща звезда“ при жените за 2025 г. ще бъде обявена на 30 ноември.
Финалистките са:
Бирке Хайлом, Етиопия
• Световен рекорд на 3000 м за девойки под 20 г.
• Пето място на 3000 м на Световното първенство в зала
Ян Зий, Китай
• Световен рекорд в хвърлянето на копие за девойки под 20 г.
• Национална шампионка
Жан Жиале, Китай
• Световен рекорд в хвърлянето на чук за девойки под 20 г.
• Бронзов медал в хвърлянето на чук от Световното първенство
Обявиха финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ в мъжката атлетика за 2025 г.
Финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ при мъжете бяха обявени вчера.
Освен отличията за изгряващи звезди, наградите на Световната атлетика за 2025 г. включват и призовете "Атлет на годината“, "Треньорско постижение“, "Жена на годината“, "Снимка на годината“, "Награда за федерация членка“ и "Президентска награда“.
Колаж: World Athletics