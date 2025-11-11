Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда“ за 2025 г.

Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда“ за 2025 г.

  • 11 ное 2025 | 16:16
  • 185
  • 0
Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда“ за 2025 г.

Световната атлетика обяви имената на трите финалистки за приза "Изгряваща звезда“ при жените за 2025 г. Наградата ще бъде връчена на най-добрата атлетка под 20 години по време на церемонията World Athletics Awards 2025.

Номинациите отразяват някои от най-забележителните постижения в спорта през годината, включително на събития като Световното първенство по лека атлетика в Tokyo 25.

Победителката в категорията "Изгряваща звезда“ при жените за 2025 г. ще бъде обявена на 30 ноември.

Финалистките са:
Бирке Хайлом, Етиопия
• Световен рекорд на 3000 м за девойки под 20 г.
• Пето място на 3000 м на Световното първенство в зала

Ян Зий, Китай
• Световен рекорд в хвърлянето на копие за девойки под 20 г.
• Национална шампионка

Жан Жиале, Китай
• Световен рекорд в хвърлянето на чук за девойки под 20 г.
• Бронзов медал в хвърлянето на чук от Световното първенство

Обявиха финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ в мъжката атлетика за 2025 г.
Обявиха финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ в мъжката атлетика за 2025 г.

Финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ при мъжете бяха обявени вчера.

Освен отличията за изгряващи звезди, наградите на Световната атлетика за 2025 г. включват и призовете "Атлет на годината“, "Треньорско постижение“, "Жена на годината“, "Снимка на годината“, "Награда за федерация членка“ и "Президентска награда“.

Колаж: World Athletics

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Французин завърши своя маратон номер 1000 и не смята да спира

Французин завърши своя маратон номер 1000 и не смята да спира

  • 11 ное 2025 | 15:10
  • 308
  • 0
Заплеталова е "Атлет на годината" в Словакия

Заплеталова е "Атлет на годината" в Словакия

  • 11 ное 2025 | 12:28
  • 757
  • 0
Двама бегачи починаха по време на маратона в Индианаполис

Двама бегачи починаха по време на маратона в Индианаполис

  • 11 ное 2025 | 12:07
  • 1410
  • 0
Марион Джоунс: Опозорената олимпийска шампионка разкри шокиращи здравословни проблеми

Марион Джоунс: Опозорената олимпийска шампионка разкри шокиращи здравословни проблеми

  • 11 ное 2025 | 10:08
  • 9708
  • 6
Световният вицешампион Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг

Световният вицешампион Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг

  • 11 ное 2025 | 09:33
  • 781
  • 0
Фицджералд откри сезона по крос-кънтри с безапелационна победа в Кардиф

Фицджералд откри сезона по крос-кънтри с безапелационна победа в Кардиф

  • 10 ное 2025 | 20:37
  • 662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 18550
  • 20
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 19338
  • 35
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 19213
  • 73
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 16581
  • 37
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 24207
  • 13
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 7505
  • 0