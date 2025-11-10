Популярни
Обявиха финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ в мъжката атлетика за 2025 г.

  • 10 ное 2025 | 17:34
Обявиха финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ в мъжката атлетика за 2025 г.

Световната атлетика обяви тримата финалисти за приза "Изгряваща звезда“ при мъжете за 2025 г. Наградата ще бъде връчена на най-добрия атлет под 20 години по време на официалната церемония. Номинациите отразяват някои от най-впечатляващите постижения в спорта през годината, включително на събития като Световното първенство по лека атлетика в Токио 25.

Победителят в категорията "Изгряваща звезда“ за 2025 г. ще стане ясен на 30 ноември.

Финалистите са:
Фануел Коеч, Кения
• Световен рекорд на 1500 м за юноши под 20 години
• Победител в турнира от Диамантената лига в Лондон

Биням Мехари, Етиопия
• Световен рекорд на 3000 м в зала за юноши под 20 години
• Пето място на 5000 м на световно първенство

Едмунд Серем, Кения
• Бронзов медал на 3000 м с препятствия от световно първенство
• Второ място във финала на Диамантената лига

Кандидатите за наградата "Изгряваща звезда“ при жените ще бъдат обявени утре.

Освен отличията за изгряващи звезди, на церемонията World Athletics Awards 2025 ще бъдат връчени и наградите за Атлет на годината при мъжете и жените, Треньорско постижение, Жена на годината, Снимка на годината, Награда за федерация членка и Президентска награда.

