Французин завърши своя маратон номер 1000 и не смята да спира

Денис Бодри, бивш член на клуба Garden City Runners (GCR) и съосновател на благотворителното бягане Leila’s Run, постигна забележителното постижение по-рано тази година. Вече в 70-те си години, г-н Бодри е признат за французина с най-много пробягани маратони и се присъединява към малка група хора в световен мащаб, завършили над 1000 такива състезания.

Въпреки че бяга маратони почти всеки уикенд, а понякога и по-често, той все още успява да покрие дистанцията за по-малко от четири часа.

Междувременно клубът Garden City Runners се подготвя за натоварен график от събития. Предстои клубът да поеме организацията на съботния паркрън в Станбъро на 29 ноември. Членовете се насърчават да заемат всички доброволчески позиции, включително маршали, хронометристи, сканиращи баркодове и раздаващи финални жетони. Клубът също така планира да осигури и пейсъри за събитието.

На 7 ноември опитният маратонец Даниел Пъднър и дебютантката Грейси Хики-Карсън завършиха маратона Enigma Fireworks в Милтън Кийнс за малко над пет часа.

Въпреки продължаваща стрес фрактура на таза, г-жа Хики-Карсън успя да завърши трасето, състоящо се от седем живописни обиколки около езерото Калдекот, последвани от отсечка от 1,5 мили.