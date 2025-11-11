Един от най-добрите стрелци на Милуоки Бъкс излезе от строя

Популярни
  11 ное 2025
Крилото на Милуоки Бъкс Ториан Принс има дискова херния във врата и ще отсъства за неопределен период от време, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация.

31-годишният Принс взе участие в първите осем мача на "елените", като записа показатели от 6,1 точки, 1,6 борби и 1 асистенция средно на мач, но стреля впечатляващите 42,9 процента от тройката.

През миналия сезон Принс взе участие в 80 мача за Милуоки, като бе титуляр в 73 от тях. От началото на настоящата кампания обаче той започва срещите от пейката.

