Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

  • 11 ное 2025 | 12:13
  • 126
  • 0
Шампионът Флорида спечели като гост на Вегас, Рейнджърс с първа победа у дома

Защитаващият титлата си Флорида спечели гостуването си на Вегас с 3:2 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Брад Маршанд се отличи с гол и асистенция за успеха, а Йеспер Боквист и Сам Райнхарт също се разписаха, а вратарят Сергей Бобровски направи 30 спасявания за успеха.

Томаш Хертл и Иван Барбашев вкараха за домакините, които изоставаха с 0:2 до средата на втория период и не успяха да наваксат.

Матю Барзал реализира в 1:17 минута на продължението и донесе победата на Ню Йорк Айлъндърс над домакина Ню Джърси с 3:2. Кайл Палмиери и Бо Хорват завършиха с по попадение и асистенция, а Иля Сорокин парира 33 удара за тима, който спечели първите две от серията от общо седем предстоящи гостувания.

Шимон Немец изравни за Джърси 5 секунди преди края и вкара мача в продължение, а с точката отборът излезе еднолично начело в Източната конференция с 23. Тимо Майер допринесе с гол и асистенция, а Йеспер Брат даде две асистенции, но тимът допусна първа домакинска загуба за сезона след серия от седем поредни победи.  

Конър МакДейвид се разписа два пъти и помогна на Едмънтън да спечели срещу гостуващия Кълъбмъс с 5:4 след продължение. Джак Рословик донесе победата с точен изстрел в 56-ата секунда на допълнителното време.

Кълъмбъс пропиля аванс от 4:2 и допусна четвърта последователна загуба.

Артьоми Панарин отбеляза два гола, а Ню Йорк Рейнджърс надделя с 6:3 над гостуващия Нешвил и прекъсна най-лошата серия в клубната си история от седем поредни загуби като домакин на старт на сезон.

Алекси Лафрениер добави гол и две асистенции, Владислав Гавриков завърши с попадение и асистенция, а Иля Сорокин парира 27 изстрела.  

Новобранецът Матю Ууд вкара три пъти за гостите и записа първи хеттрик в кариерата си в лигата, но Нешвил допусна трето последователно поражение и осмо в последните си десет мача.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 11 ное 2025 | 07:47
  • 884
  • 0
Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

  • 10 ное 2025 | 23:30
  • 1304
  • 0
13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

  • 10 ное 2025 | 19:04
  • 949
  • 0
19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

  • 10 ное 2025 | 15:07
  • 453
  • 0
Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:46
  • 432
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:17
  • 849
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 8847
  • 10
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 2289
  • 3
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 9661
  • 28
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 12950
  • 4
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 11408
  • 17
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 4293
  • 0