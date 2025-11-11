Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Двама бегачи починаха по време на маратона в Индианаполис

Двама бегачи починаха по време на маратона в Индианаполис

  • 11 ное 2025 | 12:07
  • 533
  • 0
Двама бегачи починаха по време на маратона в Индианаполис

Двама участници в маратона в Индианаполис починаха през уикенда, съобщиха организаторите. В официално изявление организаторът на събитието, Beyond Monumental, уточни, че двамата бегачи са получили "отделни, несвързана помежду си спешна медицинска помощ“ по време на 42-километровото трасе.

И двамата са били незабавно транспортирани до местни болници, където по-късно е констатирана смъртта им.

От Beyond Monumental подчертаха, че безопасността на участниците е техен основен приоритет и изказаха благодарност на медицинските специалисти, които са се притекли на помощ на двамата бегачи.

"Нашият медицински екип на място и местните служби за спешна помощ оказаха незабавна и координирана грижа. Работим в тясно сътрудничество с медицинските власти и органите на обществената безопасност и ще продължим да оказваме пълната си подкрепа“, заявиха организаторите.

Към момента властите не са оповестили подробности за починалите бегачи, включително техните имена и възраст.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Световният вицешампион Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг

Световният вицешампион Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг

  • 11 ное 2025 | 09:33
  • 592
  • 0
Фицджералд откри сезона по крос-кънтри с безапелационна победа в Кардиф

Фицджералд откри сезона по крос-кънтри с безапелационна победа в Кардиф

  • 10 ное 2025 | 20:37
  • 643
  • 0
Дитаджи Камбунджи и Симон Ехамер са Атлети на годината в Швейцария

Дитаджи Камбунджи и Симон Ехамер са Атлети на годината в Швейцария

  • 10 ное 2025 | 19:44
  • 2557
  • 1
Четирикратната световна медалистка в седмобоя Анук Фетер прекрати кариерата си

Четирикратната световна медалистка в седмобоя Анук Фетер прекрати кариерата си

  • 10 ное 2025 | 19:28
  • 3788
  • 0
Обявиха финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ в мъжката атлетика за 2025 г.

Обявиха финалистите за наградата "Изгряваща звезда“ в мъжката атлетика за 2025 г.

  • 10 ное 2025 | 17:34
  • 881
  • 0
Облик Севил разкри борбата зад световната си титла на 100 м: Дори на себе си бях ядосан

Облик Севил разкри борбата зад световната си титла на 100 м: Дори на себе си бях ядосан

  • 10 ное 2025 | 17:20
  • 2905
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 8844
  • 10
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 2275
  • 3
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 9655
  • 28
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 12946
  • 4
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 11404
  • 17
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 4293
  • 0