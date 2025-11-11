Двама бегачи починаха по време на маратона в Индианаполис

Двама участници в маратона в Индианаполис починаха през уикенда, съобщиха организаторите. В официално изявление организаторът на събитието, Beyond Monumental, уточни, че двамата бегачи са получили "отделни, несвързана помежду си спешна медицинска помощ“ по време на 42-километровото трасе.

И двамата са били незабавно транспортирани до местни болници, където по-късно е констатирана смъртта им.

От Beyond Monumental подчертаха, че безопасността на участниците е техен основен приоритет и изказаха благодарност на медицинските специалисти, които са се притекли на помощ на двамата бегачи.

"Нашият медицински екип на място и местните служби за спешна помощ оказаха незабавна и координирана грижа. Работим в тясно сътрудничество с медицинските власти и органите на обществената безопасност и ще продължим да оказваме пълната си подкрепа“, заявиха организаторите.

Към момента властите не са оповестили подробности за починалите бегачи, включително техните имена и възраст.