Ариарне Титмус за оттеглянето си от плуването: Направих го заради любовта

Четирикратната олимпийска златна медалистка Ариарне Титмус разкри трогателната причина, поради която е напуснала басейна – ход, който шокира спортния свят. Оказва се, че го е направила в името на любовта.

25-годишната австралийка обяви изненадващото си оттегляне преди близо месец с неясното обяснение, че "някои неща в живота ми, които винаги са били важни за мен, сега са просто малко по-важни от плуването“.

Сега тя уточни кои са тези неща: новата ѝ любов Мак Пауъл и нейното семейство.

"В личния ми живот – и това беше същината на решението – трябва да си доста егоистичен човек, за да бъдеш спортист“, заяви Титмус пред News Corp.

"Живях живота си, без да ме е грижа, че никога не съм прекарвала рождени дни с приятели или че не съм можела да ходя на семейни събития... но не бях готова да се върна към живот, в който съзнателно поставям семейството си на второ място.“

"Също така срещнах партньора си веднага след Олимпийските игри в Париж. Не бях готова да оставя и това на заден план. Ако не бях олимпийска шампионка или световна рекордьорка, това нямаше да е решението, което вземам. Но тъй като мога да се погледна и да знам, че съм постигнала абсолютно всичко възможно в спорта, и спечелването на още медали нямаше да промени начина, по който се чувствам, усетих, че е правилният момент да се оттегля“, добави тя.

Титмус и Пауъл, инвестиционен анализатор от Мелбърн, официализираха връзката си по време на тенис турнира Australian Open през януари.

По-рано този месец тя разкри, че се е преместила в столицата на щата Виктория, за да бъде с любимия си.

"Случи се тази седмица – ново начало, свеж старт, нова глава“, каза тя. "С Мак живеем заедно. Беше ми трудно да напусна Куинсланд, но имам семейство в Мелбърн и много приятели тук, които са се преместили от Тасмания.“

Титмус вече е намерила работа в телевизията и предстои да участва в новото риалити предаване на Channel Nine, озаглавено SHARK.

"Наслаждавам се на живота и наистина обичам да работя в телевизионната сфера... и се надявам да го правя по-често“, сподели тя. "Също така се чувствам голяма късметлийка да имам до себе си човек, който ме подкрепя и ме кара да се усмихвам всеки ден.“

На Олимпийските игри в Париж миналата година Титмус спечели исторически трети индивидуален златен олимпийски медал, триумфирайки на 400 метра свободен стил в състезание, определено като "надпреварата на века“.

Тя победи другите две предишни световни рекордьорки в тази дисциплина – американската легенда Кейти Ледеки и канадския феномен Съмър Макинтош.

С този успех Титмус стана първата австралийска спортистка след Доун Фрейзър през 1964 г., която печели последователни златни медали в една и съща дисциплина.

Преди игрите в Париж Титмус претърпя операция за отстраняване на тумор на яйчника.

"Винаги съм възнамерявала да се върна, никога не съм мислила, че Париж ще бъде последната ми Олимпиада, и знаейки това, което знам сега, ми се иска може би да се бях насладила малко повече на последното състезание“, каза тя в публикацията в Instagram, с която обяви шокиращото си оттегляне.

"Но предполагам, че тази година далеч от спорта ми даде шанс да проуча какъв е животът без плуване, а това винаги е било моето намерение.

Повратна точка за мен, или момент, в който нещо прещрака, беше в навечерието на игрите в Париж, когато преминах през някои здравословни предизвикателства, които, честно казано, ме разтърсиха психически. Това вероятно беше първият път, в който обмислих неща извън плуването.“

"През цялата си плувна кариера съм била "всичко или нищо“ и трябваше да бъда такава, за да стана спортистът, който съм. Просто бях в този безмилостен стремеж към целите си. Вниквайки по-дълбоко в тези здравословни предизвикателства, наистина трябваше да погледна навътре в себе си и да помисля кое е най-важното за мен.“

Нейното съобщение за оттегляне предизвика вълна от реакции от някои от най-големите имена в австралийското плуване.

"Толкова се гордея с теб. Ти си легенда в и извън басейна. Вдъхновявала си ме толкова много през годините и за мен е чест да те наричам моя приятелка“, написа Кайл Чалмърс.

Моли О'Калахан, Сузи О'Нийл, Бронте Кембъл и Кейли Маккиън също изпратиха своите най-добри пожелания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages