  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Звездна вечер за Кейд Кънингам. Детройт продължи победната си серия

Звездна вечер за Кейд Кънингам. Детройт продължи победната си серия

  • 11 ное 2025 | 10:05
Звездна вечер за Кейд Кънингам. Детройт продължи победната си серия

Баскетболистите на Детройт Пистънс записаха седми пореден триумф и затвърдиха лидерската си позиция в Източната конференция след победа срещу Вашингтон Уизардс със 137:135 след продължение в мач от НБА, игран тази сутрин. Най-голям принос за успеха имаше Кейд Кънингам, който реализира трипъл-дабъл с 46 точки, 12 борби и 11 асистенции.

Данис Дженкинс отбеляза рекордните си за сезона 24 точки, включително и изравнителната тройка, с която вкара мача в продължение.

Джейлън Дюрен добави 19 точки и 14 борби, като Пистънс подобриха баланса си до 9-2.

Си Джей МакКолъм отбеляза 42 точки, което е най-добрият му резултат за сезона, за аутсайдера Вашингтон, но пропусна два пъти в последните секунди, в резултат на което “Магьосниците” инкасираха девета поредна загуба и са с баланс 1-10.

Тройка на МакКолъм даде преднина на Вашингтон за 117-108 4:05 минути преди края на редовното време, но Кънингам върна “Буталата” в играта и те изравниха резултата - 127-127. Тройка на Дънкан Робинсън 1:04 минути преди края на продълженията даде на Детройт окончателно преднина от 134:133. Кънингам вкара 2 от опита 11 за стрелба от далечно разстояние, но от линията за наказателни удари бе почти безупречен с 16 от 18 в 12-тия си трипъл-дабъл в кариерата.

Кам Уитмор отбеляза 20 точки, а Алекс Сар добави 15 точки и 15 борби за “Магьосниците”.

