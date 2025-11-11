Партизан се оплака официално от съдийството в Евролигата

Баскетболният Партизан публикува официална жалба против съдийството в Евролигата на някои от мачовете на отбора.

Сръбският клуб дава три примера от срещите с Олимпия Милано, Барселона и Олимпиакос, като призова ръководството на турнира да предприеме мерки в това отношение.

"В първите девет мача "черно-белите" често страдаха поради неравномерни критерии при съдийството, както и заради няколко очевидни грешки, които оказаха голямо влияние върху шансовете на отбора", се посочва в становището на Партизан", цитирано от специализираното издание Еurohoops.net.

Белградският гранд посреща тима на Монако тази вечер в двубой от десетия кръг на Евролигата.