Алекса Аврамович: Знаем как да се подготвим за Звезда

Баскетболистите на Дубай посрещат Цървена звезда в десетия кръг на Евролигата, а в този двубой новобранецът в най-доброто европейско състезание ще бъде по-силен с присъствието на сръбския национал Алекса Аврамович.



Играчите на Юрица Големац записаха четири поредни загуби. Звезда не им е непозната, тъй като играха с тях преди началото на сезона, когато „червено-белите“ триумфираха. Съперниците изиграха два мача и през миналия сезон в АБА лигата, като и двата пъти отборът от Емирствата беше по-добър. Със сигурност помощта на Алекса Аврамович, който отлично познава „червено-белите“, в този мач ще бъде от голяма полза за съотборниците и треньора му.

Играем срещу много добър, опитен отбор, който разчита на физиката. Имаха серия от седем мача, смениха треньора си, а новият им даде енергия. Знаем как да се подготвим за този мач. Знаем, че ще бъде много предизвикателно да играем срещу тях, но и ние имаме качество и знаем какво трябва да направим, за да ги победим. Баскетболът е игра на детайли и в много гостувания имахме възможност да спечелим заради дребни детайли, които решиха мачовете. Едно притежание, едно връщане назад – такива малки неща са големи, ако искате мачовете да завършат във ваша полза. Ще трябва да бъдем концентрирани 40 минути.

Той се завърна след контузия в мача срещу Студентски център.

Свършиха страхотна работа и ме върнаха на терена по-рано, отколкото трябваше. Наистина съм им благодарен. Щастлив съм, че играя за този клуб и че имам възможността да допринасям за победите на този отбор.

ВИДЕО Звезда си играе с гърците: Але-ап на Коди и Изунду за доминиращ старт на „червено-белите“!