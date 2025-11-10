Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

  • 10 ное 2025 | 23:30
  • 306
  • 0
Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

Чешкият нападател Иржи Кулих ще отсъства от състава на Бъфало Сейбърс в НХЛ за неопределено дълго време. Причината е кръвен съсирек, като треньорът Линди Ръф определи здравословните му проблеми като доста сериозни.

Треньорът на Бъфало добави, че очаква завръщането му на леда още този сезон, но това ще зависи от развитието на ситуацията през следващите седмици.

21-годишният Кулих има три гола и две асистенции в 12 мача през настоящия сезон. В 62 срещи през миналия сезон той отбеляза 15 гола и записа 24 точки. Информацията е на портала TSN.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

13-ти пореден ски “Оскар” за Банско

  • 10 ное 2025 | 19:04
  • 699
  • 0
19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

  • 10 ное 2025 | 15:07
  • 381
  • 0
Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:46
  • 412
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:17
  • 821
  • 0
Фейгин: Искам да изиграя възможно най-чисто и двете програми на Олимпийските игри

Фейгин: Искам да изиграя възможно най-чисто и двете програми на Олимпийските игри

  • 10 ное 2025 | 03:27
  • 1269
  • 0
Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

  • 10 ное 2025 | 01:29
  • 6669
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 24978
  • 111
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 45939
  • 44
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 35669
  • 10
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 33453
  • 55
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 5516
  • 1
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 24561
  • 26