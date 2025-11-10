Проблеми с кръвта вадят състезател на Бъфало от строя безсрочно

Чешкият нападател Иржи Кулих ще отсъства от състава на Бъфало Сейбърс в НХЛ за неопределено дълго време. Причината е кръвен съсирек, като треньорът Линди Ръф определи здравословните му проблеми като доста сериозни.



Треньорът на Бъфало добави, че очаква завръщането му на леда още този сезон, но това ще зависи от развитието на ситуацията през следващите седмици.

Jiri Kulich will miss a significant amount of time, per Lindy Ruff.



21-годишният Кулих има три гола и две асистенции в 12 мача през настоящия сезон. В 62 срещи през миналия сезон той отбеляза 15 гола и записа 24 точки. Информацията е на портала TSN.