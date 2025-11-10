Популярни
  Трагедия на ATP финалите: двама зрители загубиха животите си

  10 ное 2025 | 23:18
Две трагедии помрачиха втория ден на ATP финалите в Торино. Двама мъже, на 70 и 78 години, починаха в кратък интервал от време, при два отделни инцидента, след като им прилоша.

Първият инцидент е станал сутринта във Fan Village, на площад Пиаца д'Арми, близо до Inalpi Arena. Вторият мъж е припаднал на трибуните по време на мача между Лоренцо Музети и Тейлър Фриц.

И в двата случая екипите на спешна помощ незабавно са пристигнали на място и са започнали реанимация. Двамата мъже са били транспортирани по спешност с червен код до болница Molinette, но животът им не е могъл да бъде спасен и те са починали малко след пристигането си в болницата.

