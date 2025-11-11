ФИФА с финансови споразумения и други договорки с футболни организации

Популярни
  • 11 ное 2025 | 01:12
  • 210
  • 0
Международната футболна федерация (ФИФА) създава финансов фонд за покриване на неизплатени заплати на играчи.

Тридесет футболни синдиката проведоха среща с представители на ФИФА в Рабат, като в края на дискусиите беше обявено, че световната федерация ще отдели двадесет милиона долара между 2026 и 2029 г. за компенсиране на неизплатени или забавени заплати. Този специален фонд ще може да бъде използван, когато работодателят не изплаща възнагражденията на спортистите поради финансови проблеми. На срещата в Мароко беше постигнато споразумение и за това, че между два мача на всеки играч трябва да има поне 72 часа почивка, а междусезонната пауза трябва да бъде минимум 21 дни.

