Тони Паркър пусна луксозното си имение на промоция

Както съобщават чуждестранни медии, за имота се търсят 19,9 милиона долара, което е със 100 000 долара по-малко в сравнение с предходни години.

Основната къща разполага с шест спални, пет бани, киносалон, зала за игри, бар, библиотека, апартамент за медитация и основен апартамент, наподобяващ спа център. Има и къща за гости с четири спални. На терен от 22 акра се намира и огромен частен воден парк с пързалки, река, водопади, осем басейна и платформа за скачане. Специален спортен комплекс включва баскетболно игрище с пълен размер, фитнес зала. Игрището е украсено с фланелки на Паркър и герои от комикси в естествен размер, докато фитнес залата предлага пълна гледка към игрището през стъклени стени.

Допълнителните удобства включват овощна градина, билкова градина, тенис и волейболни кортове, оранжерия и местообитание за костенурки.

Припомняме, че Паркър навлезе в треньорските среди и ще отговаря за националния отбор на Франция до 17 години, съобщи „Екип“. Легендарният играч на Сан Антонио реши първата му стъпка като треньор да бъде именно работата с националния отбор на Франция, и то в по-младите категории.

Снимки: Imago