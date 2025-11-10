Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тони Паркър пусна луксозното си имение на промоция

Тони Паркър пусна луксозното си имение на промоция

  • 10 ное 2025 | 22:54
  • 806
  • 0
Тони Паркър пусна луксозното си имение на промоция

Както съобщават чуждестранни медии, за имота се търсят 19,9 милиона долара, което е със 100 000 долара по-малко в сравнение с предходни години.

Основната къща разполага с шест спални, пет бани, киносалон, зала за игри, бар, библиотека, апартамент за медитация и основен апартамент, наподобяващ спа център. Има и къща за гости с четири спални. На терен от 22 акра се намира и огромен частен воден парк с пързалки, река, водопади, осем басейна и платформа за скачане. Специален спортен комплекс включва баскетболно игрище с пълен размер, фитнес зала. Игрището е украсено с фланелки на Паркър и герои от комикси в естествен размер, докато фитнес залата предлага пълна гледка към игрището през стъклени стени.

Допълнителните удобства включват овощна градина, билкова градина, тенис и волейболни кортове, оранжерия и местообитание за костенурки.

Припомняме, че Паркър навлезе в треньорските среди и ще отговаря за националния отбор на Франция до 17 години, съобщи „Екип“. Легендарният играч на Сан Антонио реши първата му стъпка като треньор да бъде именно работата с националния отбор на Франция, и то в по-младите категории.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Академик отнесе Шумен с лекота в Пловдив

Академик отнесе Шумен с лекота в Пловдив

  • 10 ное 2025 | 21:07
  • 4213
  • 0
Милуоки Бъкс губи едно от ценните си оръжия този сезон

Милуоки Бъкс губи едно от ценните си оръжия този сезон

  • 10 ное 2025 | 20:53
  • 1083
  • 0
Монако излезе с официална позиция след наказанието

Монако излезе с официална позиция след наказанието

  • 10 ное 2025 | 20:42
  • 960
  • 0
ТиДжей Шортс с послание към феновете на Париж преди завръщането си

ТиДжей Шортс с послание към феновете на Париж преди завръщането си

  • 10 ное 2025 | 20:25
  • 564
  • 0
Янко Янков: Чакаме отговор от БФБаскетбол за "Арена Шумен"

Янко Янков: Чакаме отговор от БФБаскетбол за "Арена Шумен"

  • 10 ное 2025 | 19:52
  • 2861
  • 0
Удар за Фенербахче, нови проблеми за Скоти Уилбекин

Удар за Фенербахче, нови проблеми за Скоти Уилбекин

  • 10 ное 2025 | 18:51
  • 532
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 24969
  • 111
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 45932
  • 44
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 35666
  • 10
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 33452
  • 55
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 5514
  • 1
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 24558
  • 26