Халф на френски новак може да заиграе за Алжир

27-годишният полузащитник на Париж ФК Максим Лопес може да приеме предложение от Алжирската футболна федерация да играе за националния отбор на страната.

„Разбира се, ако ме повикат в националния отбор на Алжир, ще отида. Майка ми е алжирка. Тази година има Купа на африканските нации и Световно първенство. Но мисля, че дори в сезон без Купа на африканските нации или Световно първенство, ако ме повикат, щях да отида. Аз съм боец ​​и искам да играя за националния отбор. Винаги съм говорил за френския национален отбор, но никога не са ме подхождали на същото ниво като алжирския национален отбор. Наскоро ми се обадиха, за да разберат къде се намирам. Ще видим какво ще стане“, казва Лопес, цитиран от френския Canal+.

През този сезон футболистът има 12 мача във френската Лига 1 за новаците в елита. Към момента той не е разкрил голмайсторската си сметка, в които е направил три асистенции.

