ТиДжей Шортс с послание към феновете на Париж преди завръщането си

Ти Джей Шортс се готви за една особено емоционална вечер, тъй като ще се завърне като съперник в Париж за мача на Панатинайкос срещу френския тим в рамките на 10-ия кръг на Евролигата. Американският гард изпрати своето послание към феновете на отбора, който изстреля кариерата му нагоре.

Тази среща има специално значение за Шортс, който ще се изправи срещу отбора, където преживя най-успешните моменти в кариерата си, пред публика, която го обичаше.

Пътят му към върха започна с Бон през сезон 2022/23, но именно с екипа на Париж кариерата му избухна. Той спечели титлата MVP на сезона и на Финалната четворка във FIBA BCL през 2023 г., а на следващата година (2024) бе обявен за MVP на сезона и на финалите на Еврокъп, водейки отбора си до спечелване на трофея.

През сезон 2024/25 той направи своя дебют в Евролигата с френския отбор, преди да си осигури големия трансфер в Панатинайкос.

Чрез официалния уебсайт на Париж американската звезда пожела да се обърне към феновете на бившия си отбор.

"Как сте, приятели мои в Париж? Връщам се в Париж на 11 ноември за един много голям мач. Знам, че ще бъде специална вечер. Емоциите ще са много. Нямам търпение да видя познати лица. Надявам се да си прекараме добре и нямам търпение да ви видя отново. До скоро", заяви той.

Снимка: parisbasketball.com