Южноамериканска фен-страница нареди топ 10 на България: Ицо, Берба и Бала в тройката

  • 10 ное 2025 | 17:32
  • 3540
  • 3
Южноамериканска фен-страница нареди топ 10 на България: Ицо, Берба и Бала в тройката

Южноамериканската фен-страница за световен футбол Futbol, pasion de multitudes публикува класация с топ 10 на футболистите в историята на България. На първо място е носителят на "Златната топка" Христо Стоичков, след когото се нарежда бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед и Тотнъм Димитър Бербатов.

Третата позиция е за легендата на Щутгарт и Спортинг (Лисабон) Красимир Балъков, зад когото се нарежда Екзекутора на Германия Йордан Лечков. Останалите в престижната десетка са Трифон Иванов, Емил Костадинов, Любослав Пенев, Стилиян Петров, Борислав Михайлов и Мартин Петров.

Снимки: Imago

