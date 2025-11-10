В НСА бе открита учебната година за студентите от магистърските програми

На 10 ноември в Национална спортна академия „Васил Левски“ официално бе открита учебната 2025/2026 година за студентите от магистърските програми в редовна форма на обучение. Ректорът на НСА проф. Красимир Петков отправи пожелания за успех в обучението и посъветва студентите да се възползват от предоставените им възможности и да надградят своите познания и компетентности, за да постигнат желаната професионална реализация.

В приветствието си доц. Ина Владова, ръководител на Център „ОКС Магистри“, акцентира върху разнообразието от магистърски програми в НСА – тясно специализирани и с практическа насоченост.

На събитието присъстваха зам.-ректорът по научна и международна дейност проф. Огнян Миладинов, деканските ръководства на факултет „Спорт“: доц. Емил Атанасов - декан и доц. Иван Славчев – зам.-декан и на факултет „Педагогика“: доц. Вера Антонова – декан и доц. Тодор Маринов – зам.-декан, а също така ръководители на магистърските програми и преподаватели.

Спортната академия предлага 17 магистърски програми, по които през настоящата учебна година ще се обучават почти 400 студенти в редовна, задочна и дистанционна форма. Близо 40% от кандидатствалите в магистърските програми са завършили бакалавърска степен в друго висше училище в страната или в чужбина, включително престижни университети в Япония, Нидерландия, Великобритания и Канада.

НСА е предпочитан университет и за много емблематични спортисти. Световно известният цирков акробат Енчо Керязов, който понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол, ще следва в магистърската програма „Създаване и реализация на спортни и шоу програми”. Световната шампионка по борба (свободен стил) Биляна Дудова избра „Спорт за високи постижения“. В същата магистърска програма ще се обучават футболният вратар Светослав Вуцов и бегачът рекордьор Кирил Николов–Дизела.