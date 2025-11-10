Кръг №6 в Sesame НБЛ завършва с мач в Пловдив

Отборите на Академик Бултекс 99 и Шумен излизат един срещу друг в последен мач от шестия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е от 19:15 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Пловдивчани се намират на осма позиция във временното класиране с 1 победа и 4 загуби в сметката си, шуменци за последни с баланс 0-4.

Снимка: Черно море Тича - Фейсбук

