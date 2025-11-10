Популярни
Кръг №6 в Sesame НБЛ завършва с мач в Пловдив

  • 10 ное 2025 | 15:43
  • 279
  • 0
Кръг №6 в Sesame НБЛ завършва с мач в Пловдив

Отборите на Академик Бултекс 99 и Шумен излизат един срещу друг в последен мач от шестия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е от 19:15 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Пловдивчани се намират на осма позиция във временното класиране с 1 победа и 4 загуби в сметката си, шуменци за последни с баланс 0-4.

Снимка: Черно море Тича - Фейсбук

