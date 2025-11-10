Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Елитната група до 18 години

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 2:1
0:1 Стефан Гочев (2')
1:1 Самуил Цонов (16')
2:1 Самуил Цонов (18')
Арда - Янтра 3:0
1:0 Борис Тодев (2')
2:0 Никола Добринков (38')
3:0 Сертан Мюмюн (63')
ЦСКА - Спартак (Варна) 5:0
1:0 Дилян Шишманов (6')
2:0 Александър Георгиев (17')
3:0 Александър Георгиев (65')
4:0 Александър Донев (74')
5:0 Димитър Урумов (83')
Миньор (Перник) - Нефтохимик 2:1
1:0 Марио Малинов (20')
1:1 Светослав Бедин (38')
2:1 Митко Димитров (74')
Берое - Славия 0:1
0:1 Ивайло Димитров (21')
Септември - Пирин 3:0
1:0 Йордан Аталъков (12;)
2:0 Йордан Аталъков (52')
3:0 Никола Генчев (60')
Локомотив (София) - Национал 1:3
1:0 Михаил Янков (7')
1:1 Стефан Крумов (38')
1:2 Мартин Йорданов (66')
1:3 Мерт Салим (88')
Хебър - Монтана 2:0
1:0 Самуил Мечев (5')
2:0 Христо Ангелов (90')