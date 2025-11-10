Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 10 ное 2025 | 15:41
  • 741
  • 0

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 2:1
0:1 Стефан Гочев (2')
1:1 Самуил Цонов (16')
2:1 Самуил Цонов (18')

Арда - Янтра 3:0
1:0 Борис Тодев (2')
2:0 Никола Добринков (38')
3:0 Сертан Мюмюн (63')

ЦСКА - Спартак (Варна) 5:0
1:0 Дилян Шишманов (6')
2:0 Александър Георгиев (17')
3:0 Александър Георгиев (65')
4:0 Александър Донев (74')
5:0 Димитър Урумов (83')

Миньор (Перник) - Нефтохимик 2:1
1:0 Марио Малинов (20')
1:1 Светослав Бедин (38')
2:1 Митко Димитров (74')

Берое - Славия 0:1
0:1 Ивайло Димитров (21')

Септември - Пирин 3:0
1:0 Йордан Аталъков (12;)
2:0 Йордан Аталъков (52')
3:0 Никола Генчев (60')

Локомотив (София) - Национал 1:3
1:0 Михаил Янков (7')
1:1 Стефан Крумов (38')
1:2 Мартин Йорданов (66')
1:3 Мерт Салим (88')

Хебър - Монтана 2:0
1:0 Самуил Мечев (5')
2:0 Христо Ангелов (90')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шеф Петров се пошегувал с Веласкес преди дербито, прогнозира четири победи за ЦСКА срещу Левски

Шеф Петров се пошегувал с Веласкес преди дербито, прогнозира четири победи за ЦСКА срещу Левски

  • 10 ное 2025 | 15:09
  • 7493
  • 7
СТК към БФС изтегли мача между Фратрия и Беласица от Втора лига с ден по-рано

СТК към БФС изтегли мача между Фратрия и Беласица от Втора лига с ден по-рано

  • 10 ное 2025 | 14:55
  • 459
  • 0
Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

  • 10 ное 2025 | 14:50
  • 379
  • 0
Левски се похвали с петима национали

Левски се похвали с петима национали

  • 10 ное 2025 | 14:41
  • 685
  • 2
Кайзера: Левски влезе като фаворит в дербито, не се получи стойностен мач

Кайзера: Левски влезе като фаворит в дербито, не се получи стойностен мач

  • 10 ное 2025 | 13:56
  • 1094
  • 1
Бранеков: Христо Янев подходи изключително интелигентно и спечели дербито

Бранеков: Христо Янев подходи изключително интелигентно и спечели дербито

  • 10 ное 2025 | 13:44
  • 1578
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 25308
  • 21
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 21418
  • 3
11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

  • 10 ное 2025 | 16:29
  • 610
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 20905
  • 34
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 14869
  • 10
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 14247
  • 61