  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Бивш играч на Академик Бултекс 99 спира с баскетбола само на 26 години

  • 10 ное 2025 | 15:36
Бившият играч на Академик Бултекс 99 Джъстин МакКол приключи с баскетбола. Това обяви самият той в профила си в социалната мрежа Инстаграм, споделяйки поредица от снимки, наситени с емоции с оранжевата топка.

В началото на месец септември американецът, който по българските терени събираше погледите с атрактивните си забивки, подписа с отбор в Азербайджан, но поредица от контузии сложиха край на мечтите му.

"Баскетболът е част от живота ми откакто бях на 3 години. От игра в задния двор до игра по целия свят, той ми даде спомени и уроци, които никога няма да забравя.

След множество контузии, вече не е безопасно да продължа да играя. Колкото и да обичам играта, здравето ми е на първо място.

Благодаря на семейството, приятелите, треньорите, съотборниците и феновете за всичко.

Завинаги съм благодарен, че играх тази игра. Благодаря ти, баскетбол.", написа МакКол в профила си в Инстаграм.

