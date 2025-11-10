Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. 19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

  • 10 ное 2025 | 15:07
  • 109
  • 0
19 медала за България от "Денкова-Стависки Къп"

Общо 19 медала (7 златни, 6 сребърни и 6 бронзови) спечелиха фигуристите на България на международния турнир "Денкова-Стависки къп". Състезанието се провежда от 2012-ра и тази година събра почти 400 участници от 34 нации, като надпреварата бе във всички възрастови групи индивидуално, танцови двойки (Junior и Senior) и Solo Ice dance (Junior и Senior).

България беше представена от най-добрите си фигуристи. При жените сребро завоюва Александра Фейгин, която през февруари догодина ще участва за втори път на олимпиада. При девойките Лиа Любенова взе бронз.

В танците на лед участваха 17 дуета от 14 нации. Сред тях трябваше да са Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев, които да представят България. Двамата бяха в София и тренираха в Зимния дворец, но травма на фигуристката ги спря от участие в последния момент. При юношеските танцови двойки извън класирането участваха два дуета, включително представящите България Силвия Лутай и Константин Ткаченко.

За първи път българската публика видя наживо състезание в най-новата дисциплина, призната от Международния кънки съюз (ISU) - Solo Ice Dance. В София състезанието бе в категории Senior Solo Ice Dance и Junior Solo Ice Dance, като България бе представена в Junior от Марина Николова (четвърто място), Радина Захариева (седмо място), Ивайла Месечкова (осмо място).

В категория Advanced Novice Boys участниците бяха двама, като Калоян Русев е първи, а Михаил Дюлгерски втори. При Advanced Novice Girls участваха 36 момичета, включително 11 българки, а София Цанова спечели бронзов медал. В Intermediate Novice Boys също имаше само две български момчета, като Андрей Манолов е първи, а Александър Христов втори. В Intermediate Novice Girls играха 13 момичета, а Мина Захариева е с бронз. В Basic Novice Girls I се състезаваха 20 фигуристки, като Габриела Кахаркова грабна титлата.

38 фигуристки играха в категория Basic Novice Girls II, сред които имаше и 26 българки. Среброто спечели Йоана Антонова, а бронз взе Ида Захариева. Само две момчета играха в Cubs Boys, като Ивелин Христов стана първи. В Cubs Girls I подиумът е изцяло български - първо място за Гергана Динева, второ за Дария Петрова и трето за Алиса Крусински. И в Cubs Girls II всички медали останаха в България, като първа е Йоана Радева, следвана от Алиса Велбовец и Александра Атанасова. Андреа Радева е шампион в категория Chicks Girls, в която участваха 13 момичета.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:17
  • 691
  • 0
Фейгин: Искам да изиграя възможно най-чисто и двете програми на Олимпийските игри

Фейгин: Искам да изиграя възможно най-чисто и двете програми на Олимпийските игри

  • 10 ное 2025 | 03:27
  • 1037
  • 0
Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин завоюва сребърен медал на турнира "Денкова-Стависки къп"

  • 10 ное 2025 | 01:29
  • 3095
  • 3
Отава надви Филаделфия в продължението

Отава надви Филаделфия в продължението

  • 9 ное 2025 | 12:45
  • 817
  • 0
Айлъндърс влошиха мъките на Рейнджърс в битката за Ню Йорк

Айлъндърс влошиха мъките на Рейнджърс в битката за Ню Йорк

  • 9 ное 2025 | 11:50
  • 604
  • 0
Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира "Денкова-Стависки къп"

Александра Фейгин спечели кратката програма, Кристина Григорова е втора на турнира "Денкова-Стависки къп"

  • 9 ное 2025 | 01:56
  • 890
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 17761
  • 13
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 16393
  • 3
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 16936
  • 23
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14434
  • 40
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 11787
  • 6
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 10017
  • 11