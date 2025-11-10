Официално: Моузес Итаума срещу американец в началото на 2026

Непобеденият на професионалния ринг Моузес Итаума се завръща на 24-и януари 2026-а. Англичанинът ще се изправи срещу Джърмейн Франклин в главна битка на галавечер в “Ко-Оп Арена” в Манчестър. 20-годишният талант за последно се боксира през месец август, когато записа най-голямата победа в кариерата си досега. Биткаджията със словашки корени нокаутира ветерана Дилиън Уайт още в първия рунд.

Това бе негова 13-та победа в 13 срещи. Американецът Франклин има 24 победи в 26 професионални срещи. 32-годишният спортист от Мичиган има две поражения зад гърба си, които са нанесени от Антъни Джошуа и Дилън Уайт. За последно американецът надделя над Иван Дичко в дуел в Лас Вегас на 13-и септември.

Припомняме, че Итаума бе спряган за съперник на Кубрат Пулев, но българинът се съгласи на битка с Мурат Гасиев на 12-и декември в Дубай. Победителят от този двубой обаче ще трябва да защитава регулярния пояс на WBA в битка с Моузес Итаума.