Яви и Квизера триумфираха в Севиля

Олимпийската шампионка на 3000 метра с препятствия Уинфред Яви от Бахрейн и Родриг Квизера от Бурунди спечелиха състезанието по крос-кънтри Cross Internacional de Italica. Надпреварата, част от златния тур на Световната атлетика, се проведе в покрайнините на Севиля в неделя.

Докато Яви постигна убедителна победа при жените, двукратният шампион от тура по крос-кънтри Квизера надделя в много по-оспорван финал срещу кенийските си съперници.

В състезанието при жените на 9.2 км подгласничката от миналата година Дейзи Джепкемей от Казахстан поведе рано, следвана плътно от Яви, етиопката Ликина Амебау и кенийката Селестин Джепкосгей Биуот. Още в първата минута четирите се откъснаха от преследващата група, водена от португалката Мариана Мачадо и испанките Исабел Барейро и Мария Фореро, сребърна медалистка от европейското първенство по крос-кънтри до 23 години.

Първата обиколка от 2.3 км беше измината за 7:19, като Джепкемей поддържаше лидерството, а Биуот започна да изостава. Втората обиколка беше малко по-бърза (7:15) и Биуот скоро загуби шансове за подиум, докато разликата между водещото трио и местните състезателки нарасна до 1:08.

В началото на третата обиколка Яви започна да диктува темпото и това бързо даде резултат, тъй като Джепкемей не успя да издържи на скоростта. Така надпреварата се превърна в битка между Яви и Амебау. Двете отново записаха 7:15 за предпоследната обиколка, докато Джепкемей изоставаше с четири секунди при сигнала за финалния тур.

Яви предприе унищожителна атака около 200 метра след началото на последната обиколка, за да се откъсне от Амебау, натрупвайки значителна преднина пред етиопката само за няколкостотин метра. Оттам нататък Яви демонстрира впечатляващо самостоятелно бягане, за да увеличи преднината си и да завърши без конкуренция след светкавична последна обиколка от 6:58.

Вниманието се насочи към битката за останалите места на подиума. Амебау изглеждаше сигурна за второто място, но Джепкемей успя да я изпревари в последния момент, като само една секунда раздели двете – 30:36 срещу 30:37. Биуот си осигури четвъртото място, докато Фореро изпревари Барейро и Мачадо в последната обиколка, за да заеме пета позиция.

"Много съм щастлива да спечеля при дебюта си в Italica“, заяви Яви. "В момента съм доста силна, тъй като следващата седмица ще се състезавам на Ислямските игри в Рияд.“

За разлика от състезанието при жените, мъжката надпревара започна с умерено темпо. В първия километър водеха кенийците Андрю Аламиси, световен шампион до 20 години на 5000 метра, и Титус Кибет. Фаворитът преди старта Квизера излезе начело след четири минути, като първата обиколка беше измината за 6:28.

Втората обиколка премина без съществени промени, като атлетът от Бурунди поддържаше стабилно темпо, а към него се присъединиха 10 състезатели, включително испанците Тиери Ндикумуенайо, Аарон Лас Ерас и националният шампион Яхя Ауина, след обиколка за 6:34.

След подобна трета обиколка, отнела 6:41, тактиката на Квизера най-накрая даде резултат. Само Аламиси и Денис Кипкоеч, трети на кенийските квалификации в Елдорет преди две седмици, успяха да го последват. Аламиси поведе около километър преди финала, но Кипкоеч и Куизера покриха атаката му. Ключовият момент настъпи на около 500 метра от финалната линия, когато живеещият в Испания Куизера намери допълнителна скорост по надолнището, за да отвори малка, но решаваща преднина пред кенийското дуо.

В крайна сметка Квизера грабна победата пред Аламиси, като и двамата финишираха с време 26:10, а Кипкоеч остана на една секунда зад тях.

"За мен е голяма чест да спечеля тук за втори път след победата ми през 2021 г.“, каза Квизера. "Тази година трасето е променено и имаше няколко трудни изкачвания. Въпреки че водех през по-голямата част от състезанието, запазих енергия за финалния участък. Знаех, че имам резерв в скоростта, и реших да го използвам на около 500 метра преди финала. Оказа се достатъчно, въпреки че кенийските момчета ме притискаха до самия край.“Водещи резултати

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages