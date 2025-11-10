В АЛБА Берлин се надяват, че ще получат място в новия проект на НБА в Европа

Спортният директор на АЛБА Берлин Имар Охеда заяви, че всички в клуба се надяват да получат място в новия проект на НБА в Европа.

Преди дни комисарят на НБА Адам Силвър потвърди намеренията на ръководството на лигата най-силното баскетболно първенство в света да създаде своя структура в Европа.

Изпълнителният директор на НБА за Европа Джордж Айвазоглу пък посочи, че идеята е НБА да създаде свое собствено състезание в Европа през октомври 2027 година. В него трябва да участват отбори от 12 града от Стария континент, а според Охеда АЛБА има правото да бъде сред пионерите в това начинание.

"Заслужили сме това с всичко, което сторихме през последните 35 години. Ние имаме дълбоки корени в Берлин. Няма нужда да се създава нов клуб тук", каза Охеда.

НБА планира да има свои отбори в Берлин, Мюнхен, Лион, Париж, Атина, Лондон, Манчестър, Милано, Рим, Барселона, Мадрид и Истанбул. В повечето от тези градове и в момента има функциониращи отбори, които са част от Евролигата, но в други като Манчестър и Рим такива липсват. Случаят с Берлин е малко по-различен, тъй като АЛБА бе част от Евролигата до миналия сезон, но я напусна заради високите финансови изисквания и премина към Шампионската лига на ФИБА Европа.

"От това, което знаем, Берлин ще бъде сред основателите на европейската лига на НБА. Ние сме кандидат за това място. Мисля, че АЛБА е много сериозен кандидат за това място", добави още спортният директор на германския клуб.

