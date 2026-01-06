Алекс Николов пропуска мач на Лубе в ШЛ заради грип

Националът Александър Николов ще пропусне гостуването на своя Кучине Лубе (Чивитанова) на белгийския Волей Хаасроде (Льовен) от втория кръг в Група Е на Шампионската лига заради грип, съобщиха от клуба.

Алекс Николов заби 24 точки, Тренто се справи с Лубе

Българският играч не отпътува днес с отбора, а остана на легло с висока температура. В понеделник вечерта Алекс Николов не се явил на тренировка, оплаквайки се от треска и болка, типични симптоми на грипа, който вилнее в Италия напоследък. След рутинен преглед при лекарите на Лубе е било решено той да остане у дома за възможно най-добро възстановяване, тъй като Николов със сигурност няма да може да играе дори да пътува.

Супер Алекс Николов със 17 точки и MVP, Лубе с лесна победа на старта в ШЛ

Мачът на Лубе срещу Льовен е утре (7 януари) от 21,30 часа българско време.