Вход / Регистрирай се
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов пропуска мач на Лубе в ШЛ заради грип

Алекс Николов пропуска мач на Лубе в ШЛ заради грип

  • 6 яну 2026 | 19:32
  • 391
  • 0

Националът Александър Николов ще пропусне гостуването на своя Кучине Лубе (Чивитанова) на белгийския Волей Хаасроде (Льовен) от втория кръг в Група Е на Шампионската лига заради грип, съобщиха от клуба.

Българският играч не отпътува днес с отбора, а остана на легло с висока температура. В понеделник вечерта Алекс Николов не се явил на тренировка, оплаквайки се от треска и болка, типични симптоми на грипа, който вилнее в Италия напоследък. След рутинен преглед при лекарите на Лубе е било решено той да остане у дома за възможно най-добро възстановяване, тъй като Николов със сигурност няма да може да играе дори да пътува.

Мачът на Лубе срещу Льовен е утре (7 януари) от 21,30 часа българско време.

