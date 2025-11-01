Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Нови пазар)
  3. Черноломец с категоричен успех

Черноломец с категоричен успех

  • 1 ное 2025 | 21:53
  • 424
  • 0
Черноломец с категоричен успех

Черноломец (Попово) надигра гостуващия му Ботев (Нови пазар) с 3:0. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините доминираха и пропуснаха да вкарат още. Дани Братоев откри резултата, 180 секунди след началото. В 8-ата минута гредата помогна на вратаря на Ботев. В 33-ата минута, топката за втори път влезе в мрежата на гостите, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. 10 секунди след почивката вкара и Светослав Славчев. След 180 секунди се разписа и Цветослав Петров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бдин спря серията на Павликени

Бдин спря серията на Павликени

  • 1 ное 2025 | 21:23
  • 514
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) вкара пет пъти за успех с 3:2

Янтра (Полски Тръмбеш) вкара пет пъти за успех с 3:2

  • 1 ное 2025 | 21:14
  • 556
  • 0
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 8683
  • 7
Локо (Мездра) удари Партизан

Локо (Мездра) удари Партизан

  • 1 ное 2025 | 20:57
  • 594
  • 2
ОФК Хасково бие Секирово

ОФК Хасково бие Секирово

  • 1 ное 2025 | 20:49
  • 471
  • 0
Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига

Отличен старт за талантите на Лудогорец в Младежката Шампионска лига

  • 1 ное 2025 | 20:45
  • 3294
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 115865
  • 336
Ливърпул 1:0 Астън Вила, Салах откри след подарък на Мартинес

Ливърпул 1:0 Астън Вила, Салах откри след подарък на Мартинес

  • 1 ное 2025 | 22:49
  • 3778
  • 24
Реал Мадрид 3:0 Валенсия, Винисиус пропусна дузпа, но Белингам вкара

Реал Мадрид 3:0 Валенсия, Винисиус пропусна дузпа, но Белингам вкара

  • 1 ное 2025 | 22:00
  • 4319
  • 115
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 8683
  • 7
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 17035
  • 45
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 46254
  • 74