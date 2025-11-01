Черноломец с категоричен успех

Черноломец (Попово) надигра гостуващия му Ботев (Нови пазар) с 3:0. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините доминираха и пропуснаха да вкарат още. Дани Братоев откри резултата, 180 секунди след началото. В 8-ата минута гредата помогна на вратаря на Ботев. В 33-ата минута, топката за втори път влезе в мрежата на гостите, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. 10 секунди след почивката вкара и Светослав Славчев. След 180 секунди се разписа и Цветослав Петров.