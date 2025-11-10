Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кънингам поведе Детройт към шеста поредна победа

Кънингам поведе Детройт към шеста поредна победа

  • 10 ное 2025 | 12:25
  • 363
  • 0
Кънингам поведе Детройт към шеста поредна победа

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс надви Филаделфия 76ърс със 111:108 в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Звездата на "буталата" Кейд Кънингам завърши мача с 26 точки и 11 асистенции, извеждайки отбора си до победата.

Джейлън Дърън добави 21 точки и 16 борби, а Дънкан Робинсън записа 17 пункта при 44.4% успеваемост от далечно разстояние.

С актив от 8 победи и 2 загуби, това е най-добрият старт за Пистънс от сезон 2005/06 насам.

За Сиксърс, Тайрийз Макси бе най-резултатен с 33 точки, докато Андре Дръмънд завърши със 17 точки и 12 борби първия си старт за сезона, в отсъствието на звездата на тима Джоел Ембиид, който е контузен.

Минесота Тимбъруулвс разгроми Сакраменто Кингс със 144:117 като гост в най-резултатния мач от вечерта. Антъни Едуардс поведе отбора си с 26 точки, а зад него за "вълците" се нареди Джейдън МакДаниелс с 21 пункта. Джулиъс Рандъл и Рюди Гобер добавиха по 19, включително и 12-те борби на Гобер. За Сакраменто най-резултатен беше бившият играч на Минесота Зак ЛаВийн с 26 точки. ДеМар ДеРоузън записа 22 пункта, а Домантас Сабонис завърши вечерта с 20 точки и 13 борби, но това не стигна на "кралете" и техният баланс вече е 7 загуби и 3 победи.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 10 ное 2025 | 04:00
  • 2718
  • 0
Бившата на Скоти Пипън се наслаждава на времето с младото си гадже

Бившата на Скоти Пипън се наслаждава на времето с младото си гадже

  • 9 ное 2025 | 17:22
  • 2558
  • 0
Супермодели изкушават с "горещо" селфи

Супермодели изкушават с "горещо" селфи

  • 9 ное 2025 | 17:01
  • 3457
  • 3
Ботев Враца излъга Локо Пд пред погледа на Любо Минчев в Ботевград

Ботев Враца излъга Локо Пд пред погледа на Любо Минчев в Ботевград

  • 9 ное 2025 | 14:52
  • 11758
  • 1
Везенков беше тих, но Олимпиакос вкара над 100 точки

Везенков беше тих, но Олимпиакос вкара над 100 точки

  • 9 ное 2025 | 14:52
  • 7554
  • 4
Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 1259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 4805
  • 2
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 9883
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 11940
  • 17
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11462
  • 33
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 8130
  • 5
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 4661
  • 4