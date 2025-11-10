Кънингам поведе Детройт към шеста поредна победа

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс надви Филаделфия 76ърс със 111:108 в мач от поредния кръг в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Звездата на "буталата" Кейд Кънингам завърши мача с 26 точки и 11 асистенции, извеждайки отбора си до победата.

Джейлън Дърън добави 21 точки и 16 борби, а Дънкан Робинсън записа 17 пункта при 44.4% успеваемост от далечно разстояние.

С актив от 8 победи и 2 загуби, това е най-добрият старт за Пистънс от сезон 2005/06 насам.

За Сиксърс, Тайрийз Макси бе най-резултатен с 33 точки, докато Андре Дръмънд завърши със 17 точки и 12 борби първия си старт за сезона, в отсъствието на звездата на тима Джоел Ембиид, който е контузен.

Минесота Тимбъруулвс разгроми Сакраменто Кингс със 144:117 като гост в най-резултатния мач от вечерта. Антъни Едуардс поведе отбора си с 26 точки, а зад него за "вълците" се нареди Джейдън МакДаниелс с 21 пункта. Джулиъс Рандъл и Рюди Гобер добавиха по 19, включително и 12-те борби на Гобер. За Сакраменто най-резултатен беше бившият играч на Минесота Зак ЛаВийн с 26 точки. ДеМар ДеРоузън записа 22 пункта, а Домантас Сабонис завърши вечерта с 20 точки и 13 борби, но това не стигна на "кралете" и техният баланс вече е 7 загуби и 3 победи.

