Кауай Ленард се нуждае от още почивка

Крилото на Лос Анджелис Клипърс Кауай Ленард няма да играе в следващите няколко мача на тима заради проблем с глезена. Това каза старши треньорът на "ножиците" Тайрън Лу на пресконференция.

В събота 34-годишният Ленард пропусна домакинското поражение от Финикс Сънс, което бе третият му пореден мач извън игра за тима. Според Лу проблемът няма да задържи звездата на тима дълготрайно в лазарета, но той се нуждае от време за почивка.

На Лос Анджелис Клипърс предстоят два домакински мача в понеделник и в сряда, след което съставът се отправя на двуседмична обиколка, в която ще изиграе седем поредни срещи като гост.

Ленард игра в първите три мача за Клипърс през новия сезон в Националната баскетболна асоциация, като се отчете с 24,3 точки, 5,7 борби и 3,5 асистенции средно на мач.

