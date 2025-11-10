Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Оклахома се върна на победния път след 14-та поредна победа срещу Мемфис

Оклахома се върна на победния път след 14-та поредна победа срещу Мемфис

  • 10 ное 2025 | 11:19
  • 181
  • 0
Оклахома се върна на победния път след 14-та поредна победа срещу Мемфис

Шампионът Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път в НБА след успех със 114:100 срещу Мемфис Гризлис.

Шей Гилджъс-Алекзандър отново блестя за отбора си с 35 точки, включително 9-точков рейд в последната четвъртина. Гризлитата все още имаха едноцифрена пасив малко повече от четири минути преди края, когато Гилджъс-Алекзандър реализира поредица от тройки и направи разликата двуцифрена.

Чет Холмгрен и Ейджей Мичъл отбелязаха по 21 точки за Тъндър, а Исая Хартещайн завърши с 18 точки и 13 борби.

Джейрън Джаксън Джуниър бе най-резултатен в редиците на Мемфис със 17 точки и 7 борби, докато новобранецът Седрик Кауърд добави 13 точки и 10 борби. Звездата на Мемфис Джа Морант завърши с едва 3 коша от 18 опита от игра.

Гризлитата започнаха отлично мача и на полувремето водеха с 19 точки. В третата част обаче Оклахома Сити записаха 34:18 и заличиха предимството на съперника си. Тъндър продължиха на натискат и стигнаха до обрат след 63:38 в тяхна полза през второто полувреме.

Това е 14-тата поредна победа на Оклахома Сити срещу Мемфис, включително четирите спеха в първия кръг на плейофите в Западната конференция от миналия сезон.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

