  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Отличиха героите от Европейското в Будва

Отличиха героите от Европейското в Будва

  • 10 ное 2025 | 09:51
  • 188
  • 0
Отличиха героите от Европейското в Будва

С почетни грамоти и аплодисменти бяха приветствани младите ни таланти, спечелили медали от Европейското първенство по бокс за ученици в Будва. Шампионатът се проведе от 17 до 26 октомври в Черна гора, а българските боксьори се отличиха с 4 медала.

Европейски шампион стана Пресиян Генов, а бронзови медали спечелиха Ана Добрева, Никълъс Николов и Валери Тодоров. Освен тях, признание получи и Мария Благоева, която бе избрана за най-добър съдия на първенството. Всички те бяха приветствани от зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев. Талантите бяха водени от легендите Петър Лесов и Михаил Таков.

