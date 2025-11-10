Популярни
Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

  • 10 ное 2025 | 09:46
  • 199
  • 0
Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

Гавин Бриндли се разписа 1:08 минути след началото на продължението и Колорадо Аваланш спечели с 5:4 срещу Ванкувър Канънкс, за да запази категоричната си преднина на върха в Западната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Отборът от Денвър е с най-добрия баланс от 25 точки, водейки с две пред Анахайм Дъкс.

Колорадо, първенец в Централната дивизия, спечели след отбит удар и добавка на Бриндли срещу Кевин Ланкинен. Нейтън Маккинън завърши с два гола и три асистенции, а Артури Лехконен отбеляза още две попадения.

Макензи Блекууд пък отрази 29 удара във втория си мач като титуляр от началото на редовния сезон.

Маккинън записа втори пореден мач с четири точки или повече и вече е първи в НХЛ с 29, включително водещите 14 попадения.

Колорадо пък спечели за пети път в последните си шест мача. Канъкс, за които точни бяха Джейк ДеБръск, Дрю О'Конър, Кийфър Шерууд и Линус Карлсон, са със 17 точки и една зад уайлдкард отборите в Западната конференция.

Анахайм е с пет точки преднина в Тихоокеанската дивизия след победа с 4:1 срещу Уинипег Джетс. Лео Карлсон вкара два гола и продължи серията си от точки в десети пореден мач, а Дъкс записаха седма поредна победа. Бекет Сенеки също бе точен на два пъти, а Лукас Достал записа 23 спасявания.

Кайл Конър отбеляза единствения гол за Уинипег, който е на първата уайлдкард позиция с 18 точки и седем по-малко от дивизионния лидер в Централната дивизия Колорадо.

Далас е на второто място с четири точки зад Аваланш след победа с 2:1 срещу Сиатъл. Кейси ДеСмит направи 30 спасявания, а Уайът Джонстън и Тайлър Сегин бяха точни през първата третина за успеха. Джейдън Шуорц вкара за Кракен, който е с 18 точки и е трети в Тихоокеанската дивизия с пет пасив от Анахайм.

Каролина Хърикейнс оглави Столичната дивизия в Източната конференция с 22 точки, след като спечели с 5:4 срещу Торонто като гост. Логан Станковен отбеляза победното попадение в средата на последната третина и добави асистенция, с което Кейнс се изравниха по точки (22) с Ню Джърси Девилс и поведоха с една на Питсбърг Пенгуинс.

Себастиан Ахо, Сет Джарвис, Шон Уокър и Тайлър Хол също бяха точни за Каролина, който записа четвърта поредна победа. Уилям Нюландер вкара два пъти за Торонто, а Остин Матюс и Джон Таварес в своя мач номер 1 200 добавиха другите шайби за Торонто. Лийфс обаче останаха със 17 точки и в момента са извън плейофните позиции на изток.

