Колорадо победи Ванкувър и продължава да бъде с най-добрия баланс в НХЛ

Гавин Бриндли се разписа 1:08 минути след началото на продължението и Колорадо Аваланш спечели с 5:4 срещу Ванкувър Канънкс, за да запази категоричната си преднина на върха в Западната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Отборът от Денвър е с най-добрия баланс от 25 точки, водейки с две пред Анахайм Дъкс.

Колорадо, първенец в Централната дивизия, спечели след отбит удар и добавка на Бриндли срещу Кевин Ланкинен. Нейтън Маккинън завърши с два гола и три асистенции, а Артури Лехконен отбеляза още две попадения.

Макензи Блекууд пък отрази 29 удара във втория си мач като титуляр от началото на редовния сезон.

Nathan MacKinnon gets on hatty watch with two goals in just 1:29! 😤



This guy can't be stopped right now... pic.twitter.com/1XXK6i6sxG — NHL (@NHL) November 10, 2025

Маккинън записа втори пореден мач с четири точки или повече и вече е първи в НХЛ с 29, включително водещите 14 попадения.

Колорадо пък спечели за пети път в последните си шест мача. Канъкс, за които точни бяха Джейк ДеБръск, Дрю О'Конър, Кийфър Шерууд и Линус Карлсон, са със 17 точки и една зад уайлдкард отборите в Западната конференция.

Анахайм е с пет точки преднина в Тихоокеанската дивизия след победа с 4:1 срещу Уинипег Джетс. Лео Карлсон вкара два гола и продължи серията си от точки в десети пореден мач, а Дъкс записаха седма поредна победа. Бекет Сенеки също бе точен на два пъти, а Лукас Достал записа 23 спасявания.

Кайл Конър отбеляза единствения гол за Уинипег, който е на първата уайлдкард позиция с 18 точки и седем по-малко от дивизионния лидер в Централната дивизия Колорадо.

Далас е на второто място с четири точки зад Аваланш след победа с 2:1 срещу Сиатъл. Кейси ДеСмит направи 30 спасявания, а Уайът Джонстън и Тайлър Сегин бяха точни през първата третина за успеха. Джейдън Шуорц вкара за Кракен, който е с 18 точки и е трети в Тихоокеанската дивизия с пет пасив от Анахайм.

Some clutch goaltending from Casey DeSmith to clinch back-to-back wins for the @DallasStars!#TexasHockey pic.twitter.com/r7J3DwyFsp — Victory+ (@victoryplustv) November 10, 2025

Каролина Хърикейнс оглави Столичната дивизия в Източната конференция с 22 точки, след като спечели с 5:4 срещу Торонто като гост. Логан Станковен отбеляза победното попадение в средата на последната третина и добави асистенция, с което Кейнс се изравниха по точки (22) с Ню Джърси Девилс и поведоха с една на Питсбърг Пенгуинс.

Logan Stankoven scores the @Canes' third straight goal to give them the lead in the third period! 👀 pic.twitter.com/8VZ6TvL23y — NHL (@NHL) November 10, 2025

Себастиан Ахо, Сет Джарвис, Шон Уокър и Тайлър Хол също бяха точни за Каролина, който записа четвърта поредна победа. Уилям Нюландер вкара два пъти за Торонто, а Остин Матюс и Джон Таварес в своя мач номер 1 200 добавиха другите шайби за Торонто. Лийфс обаче останаха със 17 точки и в момента са извън плейофните позиции на изток.