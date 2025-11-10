Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Седем мача в НБА тази нощ

Седем мача в НБА тази нощ

  • 10 ное 2025 | 01:08
  • 127
  • 0
Седем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят нови седем мача от редовния сезон в НБА. Предстоят поредните интригуващи битки, които ще проследим с интерес.

Нощта започна с ранния сблъсък между Милуоки Бъкс и Хюстън Рокетс, спечелен от гостите със 122:115.

В 01:00 часа са насрочени следващите три мача. Първият от тях е повече от любопитен, като на сцената излиза шампионът Оклахома Сити Тъндър, който гостува на Мемфис Гризлис.

В същото време ще се проведе и дербито на Ню Йорк между Ню Йорк Никс и Бруклин Нетс.

И третият мач в този час не е за изпускане, като в него пък сили ще мерят Орландо Меджик и Бостън Селтикс.

Следващият мач от програмата е с начален час 02:30 и в него един срещу друг ще видим Филаделфия 76 и Детройт Пистънс.

В 03:30 е друг голям двубой за тази нощ между Голдън Стейт Уориърс и Индиана Пейсърс.

За финал пък е оставен мачът между Сакраменто Кингс и Минесота Тимбъруулвс.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Бившата на Скоти Пипън се наслаждава на времето с младото си гадже

Бившата на Скоти Пипън се наслаждава на времето с младото си гадже

  • 9 ное 2025 | 17:22
  • 1673
  • 0
Супермодели изкушават с "горещо" селфи

Супермодели изкушават с "горещо" селфи

  • 9 ное 2025 | 17:01
  • 2017
  • 1
Ботев Враца излъга Локо Пд пред погледа на Любо Минчев в Ботевград

Ботев Враца излъга Локо Пд пред погледа на Любо Минчев в Ботевград

  • 9 ное 2025 | 14:52
  • 10672
  • 1
Везенков беше тих, но Олимпиакос вкара над 100 точки

Везенков беше тих, но Олимпиакос вкара над 100 точки

  • 9 ное 2025 | 14:52
  • 6472
  • 4
Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 1077
  • 0
Йoрдан Минчев с 11 точки при загуба на Кемниц в Германия, победа за Костадинов в Испания

Йoрдан Минчев с 11 точки при загуба на Кемниц в Германия, победа за Костадинов в Испания

  • 9 ное 2025 | 13:25
  • 436
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 98779
  • 341
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 50731
  • 128
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 29108
  • 24
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 12352
  • 164
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 61621
  • 202
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 34576
  • 237