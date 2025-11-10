Седем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят нови седем мача от редовния сезон в НБА. Предстоят поредните интригуващи битки, които ще проследим с интерес.

Нощта започна с ранния сблъсък между Милуоки Бъкс и Хюстън Рокетс, спечелен от гостите със 122:115.

В 01:00 часа са насрочени следващите три мача. Първият от тях е повече от любопитен, като на сцената излиза шампионът Оклахома Сити Тъндър, който гостува на Мемфис Гризлис.

В същото време ще се проведе и дербито на Ню Йорк между Ню Йорк Никс и Бруклин Нетс.

И третият мач в този час не е за изпускане, като в него пък сили ще мерят Орландо Меджик и Бостън Селтикс.

Следващият мач от програмата е с начален час 02:30 и в него един срещу друг ще видим Филаделфия 76 и Детройт Пистънс.

В 03:30 е друг голям двубой за тази нощ между Голдън Стейт Уориърс и Индиана Пейсърс.

За финал пък е оставен мачът между Сакраменто Кингс и Минесота Тимбъруулвс.

