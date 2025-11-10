Гари Невил: Това беше един от най-лошите мачове на Ливърпул

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Гари Невил призна, че е озадачен от представянето на Ливърпул в мача с Манчестър Сити. Той смята, че това е най-лошия мач на мърсисайдци от доста време насам. Според него, особено в защита, възпитаниците на Арне Слот не са били на нужното ниво, като специално открои Вирджил ван Дайк.

„Това е наистина притеснително представяне за Ливърпул, едно от най-лошите, които съм виждал от тях от дълго време“, коментира Невил по време на излъчването по Sky Sports. „Те загубиха всяка битка един на един, всяка една от тях. Краката им изглеждаха изтощени през първото полувреме.“

„Върджил ван Дайк беше наистина странен при втория гол на Ман Сити. Той просто стоеше там и остави топката да го удари. Има леко движение от десния му крак и това убива вратаря му. Феновете на Ливърпул ще бъдат притеснени“, добави той.

„Имаше огромен оптимизъм около трансферния прозорец, но нещата все още не се случват и това е голямо разочарование днес“, каза още Невил.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages